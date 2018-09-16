Кучма рассказал, как пьет таблетки и слушает о мечтах России

16 сентября 2018, 14:01

По его словам, прекращение переговоров в Минске не отвечает интересам Украины.

Леонид Кучма
Леонид Кучма / Reuters

Второй президент Украины и представитель трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске Леонид Кучма считает, что Москва "спит и видит", как сорвать Минские соглашения, обвинив в этом Киев.

"Тогда бы они имели возможность сказать, что, мол, видите, Украина же ничего не хочет делать, не выполняет минские договоренности. Я постоянно говорю, прежде чем садиться за стол, я пью таблетку успокоительного, чтобы с ними разговаривать. Диалога и людей, которые бы имели возможность что-то решать, там нет", - поведал Кучма в интервью "Сегодня".

Читайте такжеМожет ли Киев отказаться от Минских соглашений?По его словам, прекращение переговоров в Минске не отвечает интересам Украины.

"На Минских договоренностях стоят экономические санкции против России. Если закроем этот формат - нет торговых санкций. Почитайте, на основании чего продолжаются торговые санкции против России. На основании того, что не выполняются Минские договоренности", - отметил Кучма.

Накануне политолог Дмитрий Орешкин в комментарии "Главреду" высказал мнение, что "Минск" исчерпал себя

"Киевские политики - не идиоты, они понимают, что вернуть территорию с четырьмя миллионами голодных злых и антикиевски настроенных избирателей, территорию, в которую нужно вбухивать десятки миллиардов долларов для восстановления, территорию, где менеджмент находится в руках полевых командиров, где под каждым камнем лежит куча оружия - это чрезвычайно дорогое и долговременное мероприятие", - сказал он. 

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Донбасс Трехсторонняя контактная группа Минские соглашения Леонид Кучма
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