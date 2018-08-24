Кучма назвал три главных достижения Украины за годы независимости

Леонид Кучма назвал главные достижения Украины / УНИАН

Второй президент Украины Леонид Кучма считает, что за годы независимости у страны есть три главных достижения — она выстояла, родилась нация, которая осознала себя, страна сохраняет поддержку цивилизованного мира.

Даже в сверхсложных условиях внешней агрессии украинское государство не сдалось, продолжается борьба за восстановление территориальной целостности, не рухнули экономика, создана новая армия, рассказал экс-президент в интервью "Радио Свобода".

"... родилась нация, которая осознала себя. Сформировалось гражданское общество, которое во многом опережает власть и элиту", — отметил собеседник.

По его словам, достижением является и то, что украинское государство сохраняет поддержку цивилизованного мира, поскольку, вопреки некоторым прогнозам, "усталость от Украины" не наступила. "Мы остаемся важным элементом сохранения мироустройства, которое существует", — добавил Кучма.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук говорил "Главреду", что самым большим достижением нашей страны является то, что она живет как независимое государство, а самый большой провал — бедность людей.