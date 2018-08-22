Кравчук назвал главный провал и достижение Украины

22 августа 2018, 08:11

Уже 27 лет наша страна живет как независимое государство, несмотря на все оракульства, отметил экс-президент.

Леонид Кравчук: самый большой провал Украины — бедность людей
Самый большой провал Украины — бедность людей, полагает Леонид Кравчук / "РИА Новости Украина"

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что самым большим достижением нашей страны является то, что она живет как независимое государство, а самый большой провал — бедность людей.

Украинское государство живет, преодолевает сложности (трудно, но преодолевает), развивается, а не стоит на месте (временами движется вперед, иногда — назад, но развивается), рассказал экс-президент во время чата на "Главреде".

"Самым большим достижением является то, что уже 27 лет Украина живет как независимое государство, несмотря на все оракульства (часто мы слышали, что Украина не выживет, погибнет)... Самый большой провал — это бедность людей", — отметил собеседник.

Кравчук добавил, что часто сам ходит на рынок. "Бывает вижу, как бабушка покупает хлеб и нет денег, чтобы купить четвертинку хлеба. Четвертинку! Я уже не говорю о том, что более 60% людей сегодня не могут вовремя оплачивать коммунальные услуги. Такая ситуация всегда наполнена возможностью проблем, выступлений, протестов, революционных бунтов. Это самый большой наш провал", — полагает он.

Ранее бывший президент Украины Виктор Ющенко выразил мнение, что если власть нашей страны не будет последовательной и пристальной к базовым вещам, то люди станут формировать свой гнев

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Украина провал Леонид Кравчук достижение
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
09:16
"Осень запускает свое промо постепенно": синоптики уточнили прогноз погоды на среду
09:01
Эксперт сказал, какая цена на нефть способна "похоронить" Россию
08:36
"Секси сиськи". Настя Каменских покрасовалась в необычном наряде с глубоким декольте Фото
08:35
Что будет с Россией после Путина? мнение
08:30
Курс валют на 22 августа: евро рванул вверх, доллар идет за ним следом
08:11
Кравчук назвал главный провал и достижение Украины
07:55
Ученые рассказали, как улучшить секс в отношениях
07:47
Западные СМИ узнали, где военные России потеряли ядерную ракету Видео
07:36
"Вот это вид сзади": украинская телеведущая восхитила подтянутой фигурой
07:24
Госдеп США пригрозил России ответственностью за возможную смерть Сенцова Видео
07:12
"Будет содержательно": выяснились подробности визита в Украину советника Трампа
06:57
Донбассу можно предложить черты автономии - но при одном условии мнение
06:35
Астролог рассказал, когда в Украине прекратится война и начнется процветание
06:14
Путин входит в стадию нарастающего остервенения — российский политолог
05:51
"Девочка-пламя!!!". Певица Глюкоза покрасовалась в соблазнительном необычном платье
05:29
Эксперт объяснил, почему Украине нужно стремиться стать США, а не Европой
05:06
Названы правила гигиены, о которых большинство и не догадывается
04:42
Ученые раскрыли секрет знакомства в Интернете
04:10
Ирина Шейк поразила глубоким декольте на обложке глянца
03:44
Власти Германии делают ставку на российского Гитлера — нардеп
03:12
Из США изгнали в Германию бывшего украинского приспешника нацистов
02:35
Ирина Шейк впечатлила глубоким декольте на обложке Vogue: опубликовано фото
02:14
Минфин США обосновал эффективность антироссийских санкций Видео
01:51
Украинцам грозит полное исчезновение: опубликовано видео Видео
01:26
Автомобиль Нели Штепы и Ирмы Крат грузовик скинул с трассы: опубликованы фото Фото
01:04
Винница в шоке из-за жестокого убийства молодой женщины
00:22
В США огласили приговор Манафорту по нескольким пунктам обвинения
21 августа, вторник
23:58
Жена убитого экс-депутата Жука попросила политического убежища в России
23:31
"Опять на пляже заснул?" Гройсман шокировал шоколадным загаром после отпуска Видео
22:58
В Грузии появились в продаже презервативы с портретом Путина: опубликовано фото
22:44
Путин придумал награду для строителей Крымского моста
22:29
В центр Киева приедет танк с калибром НАТО "Ятаган" Видео
22:21
Порошенко оказался под следствием из-за Иловайска
22:01
Оформление субсидии на новый сезон: названы необходимые документы
21:51
США расширили санкции против России из-за КНДР
21:30
В КГГА озвучили проблемы с подачей воды и света в столице
21:20
СМИ сообщили о трудоустройстве Реброва в Венгрии
21:01
Телеведущий Познер рассказал о своем отношении к долгому правлению Путина
20:49
В Москве прошла акция в поддержку Сенцова: задержаны 10 человек Фото
20:38
Кравчук пояснил, почему не нужен ежегодный парад ко Дню независимости
20:36
В Украине отреагировали на заявление о невозможности обмена Сенцова
20:06
В России констатировали невозможность обмена Сенцова на российских заключенных: названа причина
20:03
Эксперт заявил о полной блокаде Россией акватории Азовского моря
19:49
Верховный суд подтвердил, что в украинских биометрических паспортах нет "метки зверя-антихриста"
19:27
"Водка затуманила мозг". Сын харьковского стрелка назвал вероятную причину трагедии Видео
19:22
Провинциализация Одессы достигла критического уровня мнение
19:15
Дело Манафорта: В Генпрокуратуре занялись украинскими клиентами американского политтехнолога
19:14
"Упадет в пять раз": подсчитана прибыль Украины от транзита газа после запуска "Северного потока-2"
18:52
США пригрозили России "еще большей экономической болью"
18:43
Сексологи назвали самые оскорбительные формы супружеской измены
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять