Кравчук назвал главный провал и достижение Украины

Самый большой провал Украины — бедность людей, полагает Леонид Кравчук / "РИА Новости Украина"

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что самым большим достижением нашей страны является то, что она живет как независимое государство, а самый большой провал — бедность людей.

Украинское государство живет, преодолевает сложности (трудно, но преодолевает), развивается, а не стоит на месте (временами движется вперед, иногда — назад, но развивается), рассказал экс-президент во время чата на "Главреде".

"Самым большим достижением является то, что уже 27 лет Украина живет как независимое государство, несмотря на все оракульства (часто мы слышали, что Украина не выживет, погибнет)... Самый большой провал — это бедность людей", — отметил собеседник.

Кравчук добавил, что часто сам ходит на рынок. "Бывает вижу, как бабушка покупает хлеб и нет денег, чтобы купить четвертинку хлеба. Четвертинку! Я уже не говорю о том, что более 60% людей сегодня не могут вовремя оплачивать коммунальные услуги. Такая ситуация всегда наполнена возможностью проблем, выступлений, протестов, революционных бунтов. Это самый большой наш провал", — полагает он.

Ранее бывший президент Украины Виктор Ющенко выразил мнение, что если власть нашей страны не будет последовательной и пристальной к базовым вещам, то люди станут формировать свой гнев.