Кравчук пояснил, почему не нужен ежегодный парад ко Дню независимости

Леонид Кравчук считает, что парад ко Дню независимости необходимо проводить редко, но значимо / УНИАН

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что военный парад ко Дню независимости Украины не является "пиром во время чумы", однако каждый год его проводить нет необходимости.

Во время чата в "Главреде" он подчеркнул, что в определенный период парад был Украине необходим, но случалась и неуместность данного пафосного мероприятия.

"Было время, когда нам был нужен парад, чтобы показать миру и самим себе, что наше войско изменилось, что появилась армия. В прошлом году, помню, смотрел парад: по Крещатику шло наше войско, были и иностранные батальоны, и наше войско было хорошо одетое, ребята красивые, новое оружие. Это нужно было для того, чтобы показать: "Вот мы какие уже есть!". Но каждый год показывать нашу силу ... Возможно, не стоит. Но поскольку уже запланировано это действительно этого года, думаю, оно вреда Украине не принесет", - подчеркнул спикер.

По словам Кравчука, украинская власть должна предварительно анализировать целесообразность военного праздника на главной площади страны.

"Однако не хотелось бы, правда, чтобы произошло так, как несколько лет назад: здесь - парад, а там - Иловайск. Это было плохо, очень плохо. Люди такого не забывают. Возможно, и этот вопрос связан именно с этим. Я поддерживаю идею вопрос: надо анализировать, когда целесообразно проводить парад, а когда этого делать не стоит, и нужно, как в советское время, ежегодно проводить парады", - подытожил экс-президент.

Ранее Кравчук заявлял, что шансы присоединившегося к партии "За життя!" Виктора Медведчука на победу на предстоящих выборах президента Украины и в парламент незначительны из-за негативного имиджа политика.