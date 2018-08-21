Кравчук пояснил, почему не нужен ежегодный парад ко Дню независимости

Экс-глава государства считает, что для демонстрации военной мощи достаточно провести мероприятие раз в несколько лет.
Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что военный парад ко Дню независимости Украины не является "пиром во время чумы", однако каждый год его проводить нет необходимости.
Во время чата в "Главреде" он подчеркнул, что в определенный период парад был Украине необходим, но случалась и неуместность данного пафосного мероприятия.
"Было время, когда нам был нужен парад, чтобы показать миру и самим себе, что наше войско изменилось, что появилась армия. В прошлом году, помню, смотрел парад: по Крещатику шло наше войско, были и иностранные батальоны, и наше войско было хорошо одетое, ребята красивые, новое оружие. Это нужно было для того, чтобы показать: "Вот мы какие уже есть!". Но каждый год показывать нашу силу ... Возможно, не стоит. Но поскольку уже запланировано это действительно этого года, думаю, оно вреда Украине не принесет", - подчеркнул спикер.
По словам Кравчука, украинская власть должна предварительно анализировать целесообразность военного праздника на главной площади страны.
"Однако не хотелось бы, правда, чтобы произошло так, как несколько лет назад: здесь - парад, а там - Иловайск. Это было плохо, очень плохо. Люди такого не забывают. Возможно, и этот вопрос связан именно с этим. Я поддерживаю идею вопрос: надо анализировать, когда целесообразно проводить парад, а когда этого делать не стоит, и нужно, как в советское время, ежегодно проводить парады", - подытожил экс-президент.
Ранее Кравчук заявлял, что шансы присоединившегося к партии "За життя!" Виктора Медведчука на победу на предстоящих выборах президента Украины и в парламент незначительны из-за негативного имиджа политика.