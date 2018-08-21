Кравчук объяснил, почему у Медведчука нет шансов на выборах в Украине

Леонид Кравчук / РИА Новости

Шансы присоединившегося к партии "За життя!" Виктора Медведчука на победу на предстоящих выборах президента Украины и в парламент незначительны из-за негативного имиджа политика.

Такое мнение выразил первый президент Украины Леонид Кравчук во время чата на "Главреде".

"А разве Медведчук собирается в президенты? Он - опытный юрист, очень хорошо знает конституционный процесс, имеет волю, силу и энергию. Но так сложилось, что его авторитет в Украине, особенно среди интеллигенции, очень низкий", - сказал Кравчук в ответ на вопрос, удастся ли Медведчуку пройти во второй тур президентских выборов.

По его мнению, максимум, на что может рассчитывать Медведчук, это некоторое количество мест в Верховной Раде.

"Возможно, Медведчук, а точнее политическая сила Рабиновича, к которой он присоединился, и сможет преодолеть 5-процентный барьер, завести небольшое число народных депутатов в Верховную Раду и иметь там трибуну. Но это единственное, что возможно", - считает Кравчук.

Экс-президент отметил, что после выхода фильма об украинском поэте Василие Стусе, в судьбе которого Медведчук сыграл определенную роль, для политика "все еще больше усложнится".

Ранее политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко выразил мнение, что Виктору Медведчуку выгодно идти на выборы с Вадимом Рабоновичем и его партией "За життя!".