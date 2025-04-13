Тимур Мирошниченко прокомментировал возвращение РФ на Евровидение

Мирошниченко отметил тревожную тенденцию.

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Тимур Мирошниченко высказался про возвращение россиян на Евровидение / коллаж: Главред, фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Кратко:

Стране-оккупанту отказали в участии в Евровидении после начала полномасштабной войны в Украине

Тимур Мирошниченко выразил свое мнение, вернется ли рф на конкурс

РФ участвовала в Евровидении с 1994 года (с перерывами), однако в феврале 2022 года Европейский вещательный союз (организаторы Евровидения - прим. редактора) отстранил страну-агрессора от участия в конкурсе в связи с вооруженным вторжением россии на территорию независимой Украины. Примеру ЕВС последовали многие организации. Однако со временем некоторые из них начали вводить послабления, как, например, Олимпийский комитет, который позволил российским спортсменам соревноваться под нейтральным флагом.

Возможно ли подобное развитие событий на Евровидении? Своими мыслями на этот счет поделился украинский ведущий, который комментирует конкурс уже 20 лет, Тимур Мирошниченко в интервью для Liga.life.

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Он отметил, что в нынешних реалиях возвращение россии на Евровидение он считает невозможным - организаторы конкурса стараются соблюдать аполитичность, а возвращение агрессора будет иметь яркий политический окрас.

"Я надеюсь, что нет, что такого (возвращения) не произойдет, по крайней мере, в том положении дел, которые сейчас есть. Потому что Евровидение было едва ли не первым таким глобальным институтом, который забанил Россию от участия", - говорит Мирошниченко.

Тимур Мирошниченко высказался про возвращение россиян на Евровидение / Скриншот YouTube

"Мы можем много говорить, что европейцы делают достаточно-недостаточно, или еще что-то. Но они все прекрасно понимают, и они понимают, что когда есть россияне, всегда будут какие-то скандалы, какие-то интриги, какие-то попытки что-то порешать, и все такое. Вот их нет, все нормально, у всех все хорошо. И им это тоже нравится", - добавил он.

Впрочем ведущий не исключает, что со временем контексты войны начнут стираться в сознании Европы - стремление "к возвращению к нормальности" его вытеснит.

Украина на Евровидении / инфографика: Главред

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Евровидение-2025 - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, о чем песня "Bird of Pray", с которой победители Нацотбора-2025, украинская группа Ziferblat, поедут на Евровидение в Базель в мае.

Также Тина Кароль, которая участвовала в Евровидении в 2006 году и была музыкальным продюсером Национального отбора в 2025-ом, раскрыла условия, при которых готова снова поехать на Евровидение от Украины.

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Кто такой Тимур Мирошниченко? Тимур Мирошниченко - украинский ведущий и комментатор. Известен работами над проектами "Зірковий шлях", "Твій день", "ЖВЛ". Комментатор Евровидения и ведущий Национальных отборов от Украины. Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Телеведущий года".

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