Ziferblat назвали своих главных фаворитов на Евровидении-2025

Братья Лещинские назвали страны, чьи номера произвели на них самое сильное впечатление.

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Евровидение-2025 - Ziferblat назвали своих фаворитов / коллаж: Главред, фото: instagram.com/val_lesh, instagram.com/ziferblat_band

Вкратце:

Братья Лещинские из группы Ziferblat оценили конкурентов на Евровидении-2025

Мнения музыкантов не совпали

В мае 2025 года украинская группа Ziferblat выступит на конкурсе Евровидение от Украины. Музыканты не только готовятся достойно представить нашу страну на международном соревновании, но и пристально следят за успехами конкурентов.

Так в беседе с ирландским блогером Адамом МакКаллигом участники Ziferblat братья Лещинские рассказали, кто из конкурсантов Евровидения-2025 импонирует им больше всего. Видео появилось в блоге МакКаллига в Instagram.

Примечательно, что мнения у Лещинских совпали далеко не во всем. К примеру, фронтмен Даниил высоко оценил выступления музыкантов из Польши и Латвии. Его брат Валентин назвал целых шесть стран, чьи номера пришлись ему по душе. В его топ вошли Португалия, Латвия, Великобритания, Финляндия, Албания и Италия.

Украина на Евровидении / инфографика: Главред

Смотрите видео конкурсной песни, с которой группа Ziferblat выступит на Евровидении-2025 - Bird of Pray:

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Евровидение-2025 - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, о чем песня "Bird of Pray", с которой победители Нацотбора-2025, украинская группа Ziferblat, поедут на Евровидение в Базель в мае.

Также Тина Кароль, которая участвовала в Евровидении в 2006 году и была музыкальным продюсером Национального отбора в 2025-ом, раскрыла условия, при которых готова снова поехать на Евровидение от Украины.

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