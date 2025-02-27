Победители Нацотбора на Евровидение-2025 оказались звездами рекламы 2000-х

Кратко:
- Братья Лещинские в двухтысячных снялись в рекламе соусов известной фирмы
- Сейчас видео набрало популярность из-за победы артистов на Национальном отборе на Евровидение-2025
В мае на Евровидение-2025 от Украины поедет группа Ziferblat, основателями и бессменными участниками которой являются братья Валентин и Даниил Лещинские. Считается, что большую известность коллектив получил благодаря участию в шоу "Х-фактор" и Национальных отборах.
Однако видео, которое стремительно разошлось по Сети в последнее время, доказало - братья Лещинские стали звездами телевидения еще в двухтысячных. Когда они были маленькими, они приняли участие в съемках рекламы соусов Чумак.
Рекламный ролик, который сделал братьев Лещинских звездами в детстве, Валентин выкладывал в своем блоге еще в 2021 году. Однако "завирусился" он лишь после победы Ziferblat на Национальном отборе на Евровидение-2025.
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Евровидение-2025
Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая. На Евровидении-2025 по итогам Национального отбора Украину представит группа Ziferblat с песней Bird of Pray.
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