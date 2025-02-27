Победители Нацотбора на Евровидение-2025 оказались звездами рекламы 2000-х

Валентин и Даниил Лещинские в детстве снялись в известной рекламе.

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Братья Лещинские в рекламе Чумак - Ziferblat в детстве снялись в рекламе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ziferblat_band

Кратко:

Братья Лещинские в двухтысячных снялись в рекламе соусов известной фирмы

Сейчас видео набрало популярность из-за победы артистов на Национальном отборе на Евровидение-2025

В мае на Евровидение-2025 от Украины поедет группа Ziferblat, основателями и бессменными участниками которой являются братья Валентин и Даниил Лещинские. Считается, что большую известность коллектив получил благодаря участию в шоу "Х-фактор" и Национальных отборах.

Однако видео, которое стремительно разошлось по Сети в последнее время, доказало - братья Лещинские стали звездами телевидения еще в двухтысячных. Когда они были маленькими, они приняли участие в съемках рекламы соусов Чумак.

видео дня

Рекламный ролик, который сделал братьев Лещинских звездами в детстве, Валентин выкладывал в своем блоге еще в 2021 году. Однако "завирусился" он лишь после победы Ziferblat на Национальном отборе на Евровидение-2025.

Братья Лещинские в рекламе Чумак - Ziferblat в детстве снялись в рекламе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/val_lesh

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