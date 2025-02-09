Что известно о группе Ziferblat, которая победила в Нацотборе на Евровидение 2025

Группа Ziferblat в прошлом году уже была на Нацотборе.

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Ziferblat - история группы / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ziferblat

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Группа Ziferblat отправится на Евровидение 2025

Что о ней известно

В этом году на Евровидении 2025 Украину будет представлять группа Ziferblat, которая победила в Нацотборе по результатам голосования жюри и зрителей.

Кстати, именно эта группа была главным фаворитом среди украинцев еще до голосования.

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Как известно из открытых источников, группу создали братья Даниил и Валентин Лещинские еще в 2015 году. Также был и третий участник – Женя Шевченко, но его заменил барабанщик Федор Ходаков.

Первый миниальбом "Киносеанс" группа выпустила через два года, в котором музыканты попытались соединить традиционный рок и театрализованную музыку.

Стоит отметить, что Ziferblat часто заявляла себя на разных фестивалях: "Бандерштат", "Файне Місто", "Гайда Фест", "Тарас Бульба".

Также братья получили три "да" в шоу "Х-Фактор" в 2019 году, но не одержали победу. А в 2023 музыканты победили в премии "Музвар" в номинации "Лучшие новые имена альтернативной музыки".

В 2022 году Ziferblat была в лонг-листе Нацотбора на Евровидение, только вот в финал музыканты не попали, но в 2024 году заняли второе месте в финале конкурса, получив 11 баллов от жюри и 8 баллов от зрителей.

Евровидение-2025 - последние новости по теме

Ранее Главред рассказывал, что Израиль выбрал конкурсантку на Евровидение-2025. Ею оказалась артистка, которая выжила после теракта ХАМАС в октябре 2023 года.

Также стало известно, что от участия в Евровидении-2025 отказалась еще одна страна. Всего осталось 37 стран, включая "Большую пятерку" и Швейцарию, как страну-хозяйку.

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