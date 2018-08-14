Скандал вокруг фильма «Стус»: в Госкино сделали заявление о Медведчуке и цензуре

Филипп Ильенко заявил, что на творческий процесс Госкино не влияет / УНИАН

Председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко заявил в ответ на слова адвоката Виктора Медведчука об иске в суд, что вероятный запрет фильма об украинском поэте-диссиденте Василии Стусе будет нарушением интересов государства и налогоплательщиков.

«Очевидно, что в случае запрета показа фильма будут нарушаться интересы государства и интересы налогоплательщиков, которые заплатили 50% стоимости производства фильма. Это будет суд не персонально со сценаристами фильма, режиссером или компанией-производителем, это судебное дело, в котором одной из сторон будет государство в лице агентства по вопросам кино», - цитирует чиновника Громадське.

Председатель Госкино Филипп Ильенко напомнил, что фильм про Стуса имеет государственное финансирование и отреагировал на поручение премьера Гройсмана разобраться в ситуации отнюдь не давлением или цензурой.

«В данном случае, я думаю все-таки, когда речь идет о требовании привести проект в соответствие с тем концептом, который был поддержан, который выиграл конкурс, то это не цензура, а нормальное требование в рамках договорных отношений. Мы предоставили средства на фильм с какими-то элементами и хотим в результате увидеть эти элементы в фильме», - отметил Ильенко в эфире "5 канала".

Напомним, общественный резонанс вызвал тот факт, что из съемочного графика художественного фильма "Стус", который снимает UM-GROUP Production при поддержке Госкино Украины, исключили сцену суда над поэтом, на котором защитником выступал Виктор Медведчук.

Позже создатели фильма заявили, что в художественный фильм об украинском диссиденте Василии Стусе, погибшем в советской тюрьме, добавят сцену с его адвокатом, одиозным экс-политиком Виктором Медведчуком.