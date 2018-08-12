У Медведчука пригрозили запретом на показ фильма «Стус»

Медведчук планирует судиться с авторами фильма "Стус" / Reuters

В случае наличия в фильме «Стус» недостоверных сцен с участием лидера общественного движения "Украинский выбор" и кума президента РФ Виктора Медведчука, он грозится через суд запретить демонстрацию фильма.

Адвокат экс-политика Игорь Кириленко обнародовал заявление своего подзащитного на официальном сайте «Украинского выбора».

В сообщении указывается, что Медведчук не совершил в суде над Стусом ничего противозаконного, поскольку по законодательству СССР поэт действительно был виновен.

"Любой человек, которого обвиняли по ст.62 УК УССР, считался "врагом советской власти" и с момента своего ареста, был запрограммирован на соответствующий приговор ... Роль адвоката, которого само государство принудительно привлекало для участия в подобных делах, была незавидной и не имела существенного значения в заранее известном приговоре", - сказано в тексте заявления.

Кириленко заявил, что Стус не отказывался от адвоката в лице Медведчука, поскольку это было запрещено законодательством СССР.

"Это было запрещено действующим уголовно-процессуальным законодательством. ... Ни один компетентный орган Украины не нашел в действиях адвоката Медведчука нарушений норм законодательства Украины, действовавших по состоянию на 1980 год", - сказано в сообщении.

Напомним, общественный резонанс вызвал тот факт, что из съемочного графика художественного фильма "Стус", который снимает UM-GROUP Production при поддержке Госкино Украины, исключили сцену суда над поэтом, на котором защитником выступал Виктор Медведчук.

Позже создатели фильма заявили, что в художественный фильм об украинском диссиденте Василии Стусе, погибшем в советской тюрьме, добавят сцену с его адвокатом, одиозным экс-политиком Виктором Медведчуком.