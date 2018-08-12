«Валим фильм!» Притула призвал саботировать ленту о Стусе

Притула хочет проучить создателей фильма "Стус" / Фото: telekritika.ua

Известный украинский шоумен, волонтер и телеведущий Сергей Притула попросил подписчиков своего блога присоединиться к его инициативе и не ходить на показ фильма «Стус» в кинотеатры.

В Facebook он призвал поклонников поддержать киноленту лишь в том случае, если создатели фильма вернут скандальную сцену с адвокатом главного героя Виктором Медведчуком.

"Дорогие мои 458000 подписчиков. Если сцену с Медведчуком, который был одним из участников судилища над поэтом, не вернут в ленту - валим фильм! Если сцена будет доснята и зритель получит полную картину судилища, мы все пойдем на этот фильм. Если не доснимется, продюсер должен почувствовать это ударом по кошельку. Когда люди не идут в кино, кинотеатры сокращают количество сеансов, или просто убирают ленту с проката. Это убытки. И, конечно же, у нас возникнут вопросы, если Госкино или другие госструктуры еще хоть раз выделят средства на кино этом продюсеру ", - написал телеведущий.

Притула заявил, что не для того украинцы выходили уже дважды на Майдан, чтобы ими так манипулировали.

"На фильм о Стусе государство дало 50% средств. Это наши с вами налоги. В сценарии, который победил на питчинге Госкино сцена с Медведчуком была. Это 100% факт. Затем сцена исчезла. Я не верю в случайности и в то, что сокращение хронометража ленты путем изъятия сцены с одиозным автором "темников" состоялось просто так, а не через "жим-жим" продюсера в одном месте. Слабонервным паразитировать на памяти Стуса и зарабатывать деньги - нет! Задолбали своей недосказанностью! Хотим и рыбку из съесть и еще где-то посидеть? И еще за наши деньги?!", - заявил Притула.

По словам шоумена, недосказанность в фильме, которая и спровоцировала скандал, выгодна лишь одному человеку – тому, который помог отправить Стуса в ссылку.

Напомним, общественный резонанс вызвал тот факт, что из съемочного графика художественного фильма "Стус", который снимает UM-GROUP Production при поддержке Госкино Украины, исключили сцену суда над поэтом, на котором защитником выступал Виктор Медведчук.

Позже создатели фильма заявили, что в художественный фильм об украинском диссиденте Василии Стусе, погибшем в советской тюрьме, добавят сцену с его адвокатом, одиозным экс-политиком Виктором Медведчуком.