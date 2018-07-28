Дочери телеведущего Притулы исполнился год: фото с праздника

Известный украинский телеведущий Сергей Притула показал нежные и милые фотографии важного дня в жизни его семьи: дочери шоумена исполнился один годик.

"Соломия Сергеевна Притула. Ей 1 год. И ее не остановить. C Днем рождения!!!", - подписал он снимки в Facebook.

Телеведущий поделился с поклонниками радостной новостью – его малышка уже ходит самостоятельно. На фото он со старшим сыном Димой зовет топающую крошку к себе, но ее больше интересует собственное изображение в зеркале. Комната украшена воздушными шарами, которые дополняет огромная единица.

На втором снимке запечатлена супруга телеведущего Екатерина, которая также зовет к себе малышку Соломию, которая в год уже весьма уверенно шагает по комнате.

Напомним, ранее Притулся поделился фото, на которых запечатлены его жена Екатерина Сопельник, их общая крохотная дочь, и сын от первого брака Дмитрий.