Создатели фильма о Стусе пообещали доснять сцену с участием Медведчука

Сцену с Медведчуком, который предал своего подзащитного, доснимут / Фото: Институт национальной памяти

В художественный фильм об украинском диссиденте Василии Стусе, погибшем в советской тюрьме, добавят сцену с его адвокатом, одиозным экс-политиком Виктором Медведчуком.

"Сцена суда была удалена из последних драфтов сценария вместе с еще двумя десятками сцен. В частности, после разговора с сыном поэта", - говорится в сообщении на странице фильма в Facebook.

Авторы картины уверяют, что еще одной из причин удаления сцены с Медведчуком стало "желание избежать использования памяти о поэте, как инструмента политической борьбы в разгар предвыборной кампании".

"За последние сутки собрали продюсерскую группу, чтобы рассмотреть возможность почтить общественный запрос за присутствие в художественной картине о поэте эпизода суда с участием его адвоката. В ближайшее время сцену доснимут, о чем мы сообщим", - сказано в сообщении.

Как известно, фильм основан на реальных событиях и рассказывает о последних днях жизни гениального украинского поэта-шестидесятника Василия Стуса и его загадочной смерти в советской тюрьме. Виктор Медведчук был назначен адвокатом поэта на судебном процессе в 1980 году. Стус был против такого защитника, однако не смог добиться замены. На суде Медведчук заявил, что все действия диссидента заслуживают наказания.

Напомним, общественный резонанс вызвал тот факт, что из съемочного графика художественного фильма "Стус", который снимает UM-GROUP Production при поддержке Госкино Украины, исключили сцену суда над поэтом, на котором защитником выступал Виктор Медведчук.