"Дело чести": в Украине разгорелся скандал из-за вырезанной из фильма о Стусе сцены с Медведчуком

Из фильма "Стус" вырезали сцены с Виктором Медведчуком, заявил Геннадий Попенко / Reuters

Из съемочного графика художественного фильма "Стус", который снимает UM-GROUP Production при поддержке Госкино Украины, исключили сцену суда над поэтом. Об этом написал в Facebook

Актер и телеведущий Геннадий Попенко сообщил о том, что из съемочного графика художественного фильма "Стус", который снимается при поддержке Госкино Украины, исключили сцену суда над поэтом.

В своем сообщении в Facebook он подчеркнул, что в сценарии сцена суда была. По словам Попенко, эту сцену снимать не будут, якобы по требованию людей, связанных с кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком, который на процессе по делу Василия Стуса в 1980 году выступал адвокатом поэта.

Попенко также предположил, что Медведчук "боится, что его запомнят помощником палачей, а не минским переговорщиком".

В свою очередь режиссер Роман Бровко заявил о том, что эпизод суда над Стусом из фильма вырезали по просьбе его сына Дмитрия Стуса.

"Для семьи Стуса есть две больные темы – суда и отношений с [художницей] Аллой Горской. Обе темы Дмитрий Стус попросил нас не трогать. Между Медведчуком и Стусом-младшим налаженные отношения. У них были встречи и, возможно, попытки Виктора оправдать себя", – сказал Бровко в комментарии ТСН.

Дмитрий Стус заявил ТСН, что встречался со сценаристами, но ни о чем не просил.

"Для меня весь этот фильм, мягко говоря, смешон и неприемлем. Но если хотят, пусть снимают", – сказал он.

Отметим, что на скандал вокруг фильма о Стусе уже отреагировал премьер-министр Владимир Гройсман.

Он поручил Министерству культуры Украины и Государственному агентству по вопросам кино в максимально сжатые сроки собрать авторов фильма и общественность, чтобы разобраться и сделать все возможное, чтобы в ленте история Стуса была рассказана честно, правдиво, полностью и без искажений.

"Недопустимо, когда кто-либо пытается влиять на украинское кино и подменять историческую правду на выгодную кому-то. Мы не должны с этим мириться! Поэтому я поручаю руководству Минкульта и Госкино в максимально сжатые сроки собрать авторов фильма и общественность, чтобы разобраться и сделать все возможное, чтобы в ленте история моего земляка - настоящего патриота и борца за свободу Украины Василия Стуса была рассказана честно, правдиво, полностью и без искажений. Это - дело чести!", - написал он в Facebook.

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко заявлял о том, что общественная организация "Украинский выбор", возглавляемая кумом президента РФ Виктором Медведчуком может быть мозговым центром глобального плана подрывной деятельности в Украине.