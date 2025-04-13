'Наши сердца разбиты': в Сумах российская ракета унесла жизни всей семьи Мартыненко

От ракетного удара по центру Сум погиб шестиклассник Максим и его родители.

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Российская ракета оборвала жизнь школьника Максима и его родителей / Коллаж: Главред, фото: Старосельский лицей

Что известно:

Ракетный удар в Сумах убил всю семью Мартыненко

Всего погибло 34 человека

Пострадало 117 человек, среди которых 15 детей

В результате ракетной атаки по центру Сум, которая произошла в Вербное воскресенье, 13 апреля, погибли 34 человека. Среди жертв - целая семья Мартыненко. Об этом сообщили в Старосельском лицее.

По сообщению учебного заведения, жертвами российской атаки стали Максим Мартыненко и его мать с отцом. Максим учился в 6 классе Старосельского лицея.

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"С соболезнованиями в сердцах... Коллектив учителей, работников и учащихся лицея глубоко скорбит по поводу трагической гибели ученика 6 класса Максима Мартыненко и его родителей. Наши сердца разбиты сегодняшним известием. Как жаль, что больше никогда не встретимся в стенах родного лицея. Царство небесное и вечный покой", - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, по состоянию на 18:00 в результате российской атаки по Сумам погибли 34 человека. Среди погибших есть 2 ребенка. Кроме этого, количество пострадавших возросло до 117 человек, из них - 15 детей.

Ракетный удар по Сумам 13 апреля - новости Украины

Как сообщал Главред, в воскресенье, 13 апреля, российские войска нанеслидва ракетных удара по центру Сум. В результате атаки погибли десятки мирных жителей, среди них - дети. На месте трагедии непрерывно работают спасатели, медики и правоохранители.

Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что удар был целенаправленно нанесен именно на Вербное воскресенье, чтобы нанести максимальный ущерб мирному населению.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал удар ужасным актом террора. В своем обращении он подчеркнул, что ракеты ударили по обычной улице, рядом с жилыми домами и учебными заведениями.

Впоследствии стало известно, что наибольшие жертвы вызвал второй удар по Сумам. Баллистическая ракета с осколочными элементами взорвалась в воздухе, чтобы нанести максимум жертв среди гражданских, сообщил руководитель Сумской ГВА Сергей Кривошеенко.

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Что такое ГСЧС? Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушение пожаров, пожарную и техногенную безопасности, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

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