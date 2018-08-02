"От союза Медведчука и Рабиновича пострадает два человека". Политолог сделал прогноз на предстоящие выборы

Политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко считает, что лидеру "Украинского выбора" Виктору Медведчуку выгодно идти на выборы с Вадимом Рабоновичем и его партией "За життя!". Знаменитый кум президента России Владимира Путина не может, согласно статусу, вести себя в Украине, как дешевый популист. Но это вполне под силу Рабиновичу, поэтому вместе они продемонстрируют идеальный тандем, хотя не исключено, что вдвоем будут пытаться играть первую скрипку.

"Медведчук и Рабинович будут плохо солировать в этом проекте, потому что Медведчук, привыкший, что все воспринимают его, прежде всего, как кума президента России, не может опускаться до того уровня демагогии и простоты конфликтов, который, в общем-то, характеризует Рабиновича. Придется либо говорить с Шуфричем (а Шуфрич умеет работать в любом режиме), либо возникнет конфликт между различными группами не внутри партии, а внутри электората", - пишет политолог в колонке для "Главреда".

Партия Медведчука и Рабиновича, убежден Небоженко, ориентирована на весьма перспективный электорат. По его словам, сейчас в Украине нет коммунистов и социалистов, однако есть избиратели, которые хотят голосовать за эти политсилы. "За життя!" не пытается завоевать расположение жителей юго-востока, а намерена перетянуть в свой лагерь всех, кто недоволен действующей властью. К такой беспроигрышной партии, считает политолог, Медведчук примкнул весьма удачно.

Небоженко утверждает, что от союза Рабиновича и Медведчука пострадает два человека – нардеп Евгений Мураев и олигарх Ринат Ахметов.

"Первый из них — Мураев. Теперь он будет вынужден уйти в тень, поскольку Медведчук не потерпит никакого Мураева. Второй — Ахметов, который остается без "Оппоблока" и без партии "За життя!" Рабиновича. Ему остался только радикал Ляшко", - убежден спикер.

Напомним, ранее Рабинович заявил, что знает метод, как снизить коммунальные тарифы для населения Украины.