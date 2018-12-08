Собраны главные подробности из биографии Рината Ахметова / УНИАН

Дата и место рождения Рината Ахметова

21 сентября 1966 год, окраина Донецка — город в тогда еще Украинской Советской Социалистической Республике, после распада СССР стал частью Украины, а весной 2014 года был захвачен боевиками самопровозглашенной "ДНР".

Образование

Учился в Донецке: ходил в школу №63, поступил в Донецкий национальный университет. В 2001 году окончил экономический факультет вуза.

Карьера Рината Ахметова

В 1994 году стал вице-президентом донецкого футбольного клуба "Шахтер" и занимал этот пост по 1996 год. В октябре 1996-го стал президентом "Шахтера".

Был членом Партии регионов, в 2007-м по многомандатному общегосударственному округу политсилы его избрали депутатом Верховной Рады VI созыва. В парламенте был членом комитета по вопросам экономической политики. Получил депутатские полномочия 23 ноября 2007 года, а 12 декабря 2012-го они были прекращены.

Ринат Ахметов был нардепом / Скриншот с rada.gov.ua

Бизнес Рината Ахметова

Начал заниматься бизнесом в 1990 годы. По официальным данным, заработал свой первый капитал на торговле углем и коксом (твердый продукт, который получают путем прокаливания каменного угля без доступа воздуха) и инвестировал деньги в украинские металлургические и горнодобывающие активы, которые тогда были в упадке.

В 2000 году в Донецке основал компанию "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ) и является владельцем 100% ее акций. Позже компания полностью вошла в Группу СКМ. В состав Группы СКМ входят разные предприятия, в частности, горные, металлургические, энергетические, телекоммуникационные, а также медиа.

Корпоративный центр Группы СКМ составляют ряд компаний — акционерное общество "СКМ" (Украина), SCM Holdings Limited (Кипр), SCM Limited (Кипр), SCM Advisors (UK) Limited (Великобритания). Ахметов является конечным бенефициар Группы СКМ.

Покупка акций "Укртелекома"

В начале июня 2013 года Группа СКМ получила контроль над 92,79% акций публичного акционерного общества "Укртелеком". В октябре 2017-го в Киеве Хозяйственный суд удовлетворил иск Фонда государственного имущества — решил вернуть в госсобственность 92,79% акций "Укртелекома".

Состояние Рината Ахметова

По данным агентства Bloomberg, в январе 2013 года активы Ахметова оценивались в 22,4 млрд долларов. В конце февраля 2017-го Bloomberg оценивал состояние бизнесмена в 4,44 млрд долл.

Позже на протяжении двух недель Ахметов потерял почти 1 млрд долларов и выбыл из топ-500 богатейших людей мира по версии агентства — Bloomberg Billionaires Index. В начале сентября 2017 года Ахметов вернулся в рейтинг агентства и занял 439 позицию (состояние оценивалось в 4,38 млрд долларов).

В пятницу, 7 декабря, в топ-500 богатейших людей нашей планеты, опубликованном на сайте Bloomberg, бизнесмен занимал 282 позицию. Состояние Ахметова оценили в 5,46 млрд долларов.

Ринат Ахметов занял 282-е место в топ-500 богатейших людей мира по версии Bloomberg / Скриншот с bloomberg.com/billionaires

В марте 2018 года американский журнал Forbes опубликовал новый рейтинг миллиардеров, в нем Ахметов занял 334-ю строчку (раньше занимал в рейтинге 359-ю позицию). Издание оценило состояние бизнесмена в 5,5 млрд долларов (в 2017 году состояние Ахметова оценивалось в 4,6 млрд долларов).

В апреле стало известно, что в рейтинге 100 самых богатых людей Украины по итогам 2017 года, составленном журналом "Фокус", Ахметов занял первое место. По данным издания, состояние бизнесмена составляло 3,1 млрд долларов.

Рейтинг журнала "Фокус" 100 богатейших украинцев по итогам 2016 года также возглавлял Ахметов, только тогда его состояние оценивалось в 2,2 млрд долларов.

Влиятельность Рината Ахметова

В декабре 2017 года журнал "Фокус" опубликовал Топ-100 самых влиятельных украинцев, в нем Ахметов расположился на 11 месте.

В 2017-м в топ-100 самых влиятельных украинцев по версии "Фокуса" Ринат Ахметов находился на 11 месте / Скриншот с focus.ua

В конце августа 2018 года журнал "Новое время" опубликовал рейтинг 100 самых влиятельных людей Украины. Список был составлен при участии 83 экспертов. В рейтинге Ахметов занял второе место. Бизнесмена опередил Порошенко, замкнул тройку лидеров глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков.

Личная жизнь Рината Ахметова

Женат, супруга — Лилия. У пары есть двое сыновей — Дамир (родился в 1988 году) и Алмир (появился на свет в 1997-м). СМИ писали, что у бизнесмена в селе Плюты (находится под Киевом) есть роскошное имение.