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"Я начинаю думать, что Путину все равно": Трамп прокомментировал потери России

Анна Косик
12 июня 2025, 12:47
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Глава США рассказал, сколько военных теряет Россия.
'Я начинаю думать, что Путину все равно': Трамп прокомментировал потери России
Трамп заявил о больших потерях России / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Что сказал Трамп:

  • Россия каждую неделю теряет 5 тысяч оккупантов
  • Путину, вероятно, безразличны большие потери армии РФ
  • Прогресс между Украиной и Россией исчез из-за бомбардировок

Президент США Дональд Трамп заявил, что российскому диктатору Владимиру Путину, похоже, безразличны огромные потери его армии во время войны в Украине. Это произошло во время подкаста Pod Force One.

Ведущая Миранда Девайн спросила главу Штатов, какие у его страны есть "козыри", чтобы заставить Россию и Украину закончить войну. В ответ на это Трамп заявил, что Москва "теряет по 5 тысяч военных еженедельно".

видео дня

Девайн отметила, что диктатору безразлично на это и после этого американский президент якобы согласился с ней.

"Возможно, ему (Путину - Главред) безразлично, я начинаю думать, что ему безразлично. Он теряет много солдат, как и Украина. Мы увидим, что будет дальше", - сказал он.

Кроме этого, по словам Трампа, между Украиной и РФ уже был достигнут определенный прогресс, но после этого "бомбили то, что не должны были бомбить" и прогрессу наступил конец.

Позиция Трампа относительно войны в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что если бы он победил на выборах 2020 года, полномасштабной войны России против Украины не произошло бы.

Ранее также Дональд Трамп заявил, что таки применит дополнительные санкции против России "при необходимости", поскольку война Кремля с Украиной продолжает затягиваться.

Накануне президент США серьезно оскандалился, сказав, что якобы Украина сама спровоцировала российские удары, осуществив спецоперацию "Паутина".

Паутина, павутина, СБУ, Ту Инфографика
"Паутина" / Инфографика: Главред

Больше новостей:

Что такое Pod Force One?

Pod Force One - это еженедельный политический подкаст с журналистским подходом, задуманный для глубоких, иногда провокационных, разговоров с теми, кто формирует политическую повестку дня в США.

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