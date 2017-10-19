Суд решил вернуть в собственность государства "Укртелеком", купленный компанией Ахметова

В четверг, 19 октября, в Киеве Хозяйственный суд удовлетворил иск Фонда государственного имущества, решив возвратить в госсобственность пакет акций (92,79%) ПАО "Укртелеком", принадлежащий компании миллиардера Рината Ахметова — ООО "ЕСУ".

Об этом пишет ТСН, ссылаясь на слова судьи-спикера суда.

По данным "Интерфакс-Украина", в компании заявили, что будут обжаловать судебное решение и подадут апелляцию.

"… расторгнут договор купли-продажи акций №КПП-582 от 11.03.2011 ПАО "Укртелеком", обязано ПАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины" списать со счета ООО "ЕСУ" пакет акций ПАО "Укртелеком" и взыскано с ООО "ЕСУ" пеню в размере 2 млрд 171 млн 169 тыс. гривен, начисленную за ненадлежащее исполнение договора купли-продажи пакета акций", — говорится в сообщении судьи-спикера.

Напомним, в апреле генеральный прокурор Юрий Луценко написал, что в Киеве Печерский райсуд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о наложении ареста на акции "Укртелекома" и принадлежащего ему мобильного оператора "ТриМоб".