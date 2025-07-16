Враг взял два города в полуокружение: генерал оценил шансы ВСУ сдержать РФ

Ситуация на Покровском направлении остается сложной и все решат бои.

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Как изменилась ситуация на Покровском направлении / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, 40 ОАБр

Что сказал Романенко:

Враг стягивает много ресурсов на Покровское направление для окружения двух городов

Пока неизвестно, сколько ресурсов в ВСУ для сдерживания противника

Оккупационные войска страны-агрессора России перебрасывают дополнительные резервы и средства на Покровское направление, чтобы замкнуть полуокружение двух городов, которые оказались под серьезной угрозой - Покровска и Мирнограда.

Об этом в эфире телеканала Эспрессо рассказал основатель Благотворительного фонда "Закроем небо Украины", генерал, заместитель начальника Генерального штаба ВСУ (2006-2010) Игорь Романенко.

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Покровск / Инфографика: Главред

По его словам, глядя на карту, можно уже утверждать, что эти два города попали в полуокружение врага. И сейчас не стоит вопрос об отбросе вражеских сил, а лишь остается неизвестным, насколько оккупантам удастся продвинуться дальше.

"Сегодня оккупанты пытаются замкнуть тиски вокруг Покровска и Мирнограда. Также вопрос заключается в том, сколько у Сил обороны будет ресурса по средствам поражения, личному составу, который может дальше противостоять в этом оборонительном районе, который долгое время держится и забирает большое количество вражеских сил. Впрочем, россияне наращивают силы и средства и поэтому их продвижение там есть", - пояснил Романенко.

Генерал убежден, что ситуация вокруг Покровска с военной точки зрения будет решаться уже непосредственно во время боевых действий в ближайшее время.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Ранее сообщалось, что российские войска сосредоточили основные усилия летней наступательной кампании на восточной части Покровского направления, пытаясь продвинуться в сторону Константиновки.

Накануне в ОСУВ "Хортица" предупредили, что армия страны-агрессора России пытается прорвать украинскую оборону на Покровском направлении. Оккупанты хотят изолировать город.

Напомним, Главред писал, что по данным аналитиков ISW, украинские защитники имеют тактическое продвижение вблизи Покровска. Согласно геолокационным снимкам, ВСУ продвинулись на юг от Удачного.

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Кто такой Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

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