"Как это возможно?": Галкин осудил РФ за ракетный удар по Сумам

Максим Галкин поддержал пострадавший город и его израненных атаками страны-оккупанта жителей.

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Ракетный удар по Сумам 13 апреля - Галкин поддержал украинцев / коллаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram, pexels.com

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В Сумах десятки жертв и раненых в результате попадания российских ракет по центру города

Максим Галкин осудил атаку страны-террориста по Сумам

Вербное воскресенье 2025 года обернулось для Украины страшной трагедией - утром 13 апреля страна-агрессора нанесла два баллистических удара по центру Сум. Оживленная улица за считанные минуты превратилась в концентрацию огня, боли, горя и слез руками российских военных.

ДСНС все еще работают на месте прилета - деблокируют погибших и оказывают помощь раненым. По состоянию на 15:35 число жертв составляет 32 человека (из них двое детей), раненых - 99 (из них 11 детей).

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Российский комик Максим Галкин, признанный в стране-оккупанте иностранным агентом за открытую поддержку Украины, осуждение войны и критику кремлевской власти и ее прихлебателей, в своем блоге в Instagram опубликовал фото с места трагедии в Сумах. "Еще одна российская ракета в Светлый Православный праздник?! Как это возможно? Десятки погибших. Сумы - душой с вами. Соболезнования семьям погибших. Дай Бог выкарабкаться пострадавшим!" - отреагировал он на ракетный удар по Сумам.

Ракетный удар по Сумам 13 апреля - Галкин поддержал украинцев / instagram.com/maxgalkinru

Удар по Сумах в Вербное воскресенье - что известно

Напомним, Главред писал, что утром 13 апреля в Сумах прогремели взрывы. Выяснилось, что оккупационные войска агрессора россии нанесли два ракетных удара по городу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский ракетный удар по Сумах и сообщил о десятках погибших гражданских. По его словам, ракеты попали в обычную городскую улицу: пострадали жилые дома, образовательные учреждения, автомобили.

Позже стало известно, что оккупанты нанесли удар по городу ракетами с кассетной боевой частью. Ракета взорвалась в воздухе, больше всего жертв было в троллейбусе - почти все пассажиры погибли.

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