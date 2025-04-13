"Возмездие неотвратимо": в Генштабе готовят жесткий ответ РФ за удар по Сумам

Военные преступления РФ не имеют срока давности, а преступники понесут наказание, заявили в Генштабе.

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Последствия удара РФ по Сумам / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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Число погибших в Сумах увеличилось до 34, пострадало 117 человек

РФ получит неотвратимое возмездие за удар по Сумам, заявили в Генштабе

Количество погибших в результате ракетного удара России по Сумам в воскресенье, 13 апреля, увеличилось до 34 человек, среди них два ребенка.

"Сумы: по состоянию на 18:00 погибли 34 человека, из них 2 ребенка. Пострадало 117 человек, из них 15 детей", - говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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РФ получит неотвратимое возмездие, заявили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины в ответ на удар по Сумам.

"Россия получит только нашу ярость и неотвратимое возмездие. Наш ответ будет жестким. Мы будем уничтожать оккупантов, их военные объекты, вооружение и технику - везде, где бы они ни были", - сказано в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что Россия в очередной раз демонстрирует, что она не стремится к миру. Ее цель - посеять страх. В ведомстве отметили, что российские военные преступления не имеют срока давности, а преступники должны понести заслуженное наказание.

"В день великого христианского праздника, Вербное воскресенье, российские войска совершили очередное преступление против человечности: нанесли удар баллистическими ракетами по центру города Сумы. Погибли и получили ранения десятки мирных людей", - сказано в генштабе.

В ведомстве добавили, что не достигнув стратегических успехов на поле боя, враг снова прибегает к своей привычной тактике - воевать с мирным населением, грубо нарушая международное право, законы и обычаи войны.

Удар РФ по Сумам - последние новости по теме

Ранее у Трампа отреагировали на российский удар по Сумам. Дональд Трамп прилагает все усилия, чтобы положить конец войне в Украине, отметил Кит Келлог.

Напомним, в ЕС жестко отреагировали на российский удар по Сумам. Глава Европейского совета Антониу Кошта выразил возмущение "преступной ракетной атакой России".

Как сообщал Главред, 13 апреля в Сумах прогремели взрывы. Оккупационные войска агрессора России нанесли два ракетных удара по городу. В результате десятки людей погибли и получили ранения.

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Что такое Генштаб ВСУ? Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

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