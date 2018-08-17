Леонид Кравчук / Главред

21 августа, в 09.00, на сайте "Главред" состоится чат с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком.

Накануне Дня Независимости Украины в ходе чата с Леонидом Макаровичем вы сможете обсудить вызовы, которые сегодня стоят перед украинским государством, путь, которым движется Украина, перспективы завершения российско-украинской войны и деоккупации Крыма и Донбасса.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем "Главреда" и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.