"Нельзя так делать президенту": Кравчук сформулировал пять советов для Порошенко

Первый президент Украины Леонид Кравчук сформулировал несколько советов для действующего главы страны Петра Порошенко.

Своими рекомендациями он поделился в интервью изданию "Страна.ua".

"Во-первых, я бы ему сказал, что надо уже давно принять новую Конституцию, где определить характер и нормы управления государством (...) Я бы ему сказал: "Петр Алексеевич, вы президент, и вы гарант Конституции Украины и ее исполнения, поэтому и будьте гарантом, пусть Кабинет министров делает свое, а вы свое", - представляет Кравчук.

Первый президент Украины отметил, что в стране "огромное количество людей в нищете". "Бедность продолжается, когда идет война и кровь льется, выступать слишком оптимистично: "блестящая деятельность, блестящие достижения", а это его слова, просто неприлично. Потому что это воспринимается людьми, как издевательство над ними. Нельзя так делать президенту", - считает Кравчук.

Кроме того, он посоветовал бы Порошенко активизировать борьбу с коррупцией - "с большей последовательностью, с большей силой".

"Дальше бы он сказал: Если мы стали на путь демократии, то нужно действовать демократично. Формы могут быть разными: средства массовой информации, круглый стол и т.д. Но общенациональный диалог должен состояться", - цитирует издание политика.

Также Кравчук посоветовал бы главе государства создать в Украине кадровую систему. "Вокруг себя не окружение деловое собирать, а это должны быть профессионалы, патриоты, которые умеют управлять и которые умеют держать свое слово", - говорит он.

По словам Кравчука, сам Порошенко лично к нему никогда не обращался за советами. "Я лично сам никогда не был приглашен к нему. Нас приглашали всегда втроем: Ющенко, Кучма и я. И в этих разговорах ставились вопросы какие-то конкретные всегда. Скажем один из таких последних вопросов - об автокефалии православной церкви. Мы встретились с ним, и он спросил, что мы думаем. И мы говорили с ним, и я руководствовался законом Украины, который был принят во время когда я был президентом Украины "О свободе совести в Украине", где сказано, что все конфессии равноправны", - подытожил он.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) представляет серьезную опасночть для страны.

"Я гарантирую, что власть не будет вмешиваться в сугубо внутренние церковные дела. Но заявляю о том, что и другим государствам не позволит этого делать. Для того и считаю крайне необходимым обрубить все щупальца, которыми внутри нашего государственного организма орудует страна-агрессор", - сказал Порошенко во время празднования 1030-летия Крещения Руси в субботу в Киеве.