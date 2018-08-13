Ющенко назвал условие нового Майдана

Виктор Ющенко считает, что если власть Украины не будет последовательной и пристальной к базовым вещам, то люди будут формировать свой гнев / Скриншот видео с youtube.com

Бывший президент Украины Виктор Ющенко считает, что если власть нашей страны не будет последовательной и пристальной к базовым вещам, то люди станут формировать свой гнев.

Наша нация не примет тоталитарности, авторитарности, рассказал экс-глава государства в интервью “Украинской правде”, отвечая на вопрос, будет ли третий Майдан.

"Мне нравится этот киевский анекдот: люди не верят в третий Майдан, потому сразу готовятся к четвертому. Если власть не будет последовательной и пристальной к базовым вещам, люди будут формировать свой гнев. В какой форме — вопрос другой", — отметил он.

По словам собеседника, "Украина будет в динамической, демократической дороге очень тяжелого, сложного, но демократического общения". Ранее Виктор Ющенко выразил мнение, что самой большой политической проблемой Украины является слабая идентичность и слабое единство, каждый человек, который родился в нашей стране должен себя называть украинцем.