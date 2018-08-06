Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины

Виктор Ющенко полагает, что самая большая политическая проблема Украины — слабая идентичность и слабое единство

Бывший президент Украины Виктор Ющенко считает, что самой большой политической проблемой нашей страны, а также нации является слабая идентичность и слабое единство.

Каждый человек, который родился в Украине должен себя называть украинцем, написал экс-глава государства на своей странице в Facebook.

"Что у нас забирает движение и надежду? Я прихожу к глубокому выводу. Самой большой политической проблемой Украины, украинской нации является слабая наша идентичность, слабое единство (единство национальное)", — отметил он.

Ющенко подчеркнул, что, когда повторяет слово "нация", то, безусловно, имеет в виду политическую нацию. “Каждый человек, который здесь родился, независимо от этнокорней, должен себя называть украинцем”, — добавил бывший президент.

“Когда мы возвращаемся к своей первоначальной теме, нация должна понять, что вопросы внутренней интеграции — это вопрос номер один для нас, которое может дать 45 миллионам синергию (усиливающий эффект взаимодействия двух или более факторов, характеризующийся тем, что совместное действие этих факторов существенно превосходит простую сумму действий каждого из них — Ред.). А эта синергия, как правило, помогает преодолевать все препятствия. Цельность и единство формирует дух”, — подчеркнул автор.

Ранее первый президент Украины времен независимости (1991-1994) Леонид Кравчук заявил, что нынешние власти страны массово раздают обещания и занимаются откровенным и циничным обманом.