Кучма назвал главные ошибки за время независимости Украины

Леонид Кучма / Reuters

За время независимости Украины наибольшими ошибками стал отказ страны от ядерного оружия, потеря исторического шанса после Оранжевой революции и узурпация власти Виктором Януковичем, заявил второй президент Украины Леонид Кучма.

"То, как мы отказались от ядерного оружия и подписали Будапештский меморандум без настоящих гарантий безопасности от всех великих держав. Мы (и я, и предыдущая власть, и разрабатывали этот документ) оказались не готовы к тому, что в мировой политике такого уровня обещания могут быть пустыми, что возможны такое лицемерие и цинизм", - подчеркнул он в интервью "Радио Свобода".

Еще одной ошибкой Кучма называл упущенную энергетику нации после Оранжевой революции и бездарную кадровую и экономическую политику в 2005-2006 годах.

"Это привело не только к позорному падение темпов роста, но и к унынию и апатии народа. Исторический шанс тогда был утрачен", - указал второй президент Украины.

Еще одной ошибкой он назвал узурпацию власти беглым экс-президентом Виктором Януковичем: "То, как Януковичу позволили узурпировать власть в 2010 году, что привело к насилию над Конституцией, отмене политреформы, подписанию Харьковских соглашений, и к отказу от ассоциации с Евросоюзом. Если бы общественное сопротивление началось в момент этого фактического переворота, возможно, его последствия были бы не такими тяжелыми".

Напомним, ранее Леонид Кравчук рассказал, как Украина обретала независимость.