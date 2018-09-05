"Минск" исчерпал себя: политолог объяснил нежелание Киева возвращать Донбасс

5 сентября 2018, 00:17

Реинтеграция неподконтрольных территорий на востоке страны может оказаться дорогостоящим мероприятием.

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Официальный Киев не заинтересован в возвращении неподконтрольных ему территорий Донбасса, поскольку это "чрезвычайно дорогое и долговременное мероприятие".

Такое мнение высказал политолог Дмитрий Орешкин в комментарии "Главреду".

"Киевские политики - не идиоты, они понимают, что вернуть территорию с четырьмя миллионами голодных злых и антикиевски настроенных избирателей, территорию, в которую нужно вбухивать десятки миллиардов долларов для восстановления, территорию, где менеджмент находится в руках полевых командиров, где под каждым камнем лежит куча оружия - это чрезвычайно дорогое и долговременное мероприятие", - считает Орешкин.

По словам эксперта задачей Минских соглашений было перевести "горячую войну" в фазу тлеющего конфликта и она выполнена.

"Минский процесс, поскольку он выполнил свою не артикулируемую, а реальную задачу, исчерпал себя, он больше не нужен", - говорит политолог.

Орешкин считает, что это было выгодно обеим сторонам: "Горячая война" Москве была не выгодна, потому что при активных событиях все больше бурятских танкистов оказывается в плену, все больше заблудившихся грибников оказывается по ту сторону линии фронта, тем самым все очевиднее становится вмешательство России в дела другого государства. Путину это не надо... Это был взаимный интерес и Киева, и Кремля. И "Минск" эту задачу решил". 

Накануне президент Петр Порошенко заявил, что Киев не намерен вводить военное положение на территории Донбасса.

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Донбасс Минские соглашения Дмитрий Орешкин
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