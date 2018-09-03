Порошенко сделал заявление по введению военного положения на Донбассе

Петр Порошенко / president.gov.ua

Киев не намерен вводить военное положение на территории Донбасса, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Для меня было очень непросто принять это решение, еще и защитить его перед парламентом, что нет, мы не вводим военное положение, потому что ценности демократии для нас не менее важны, чем ценности суверенитета", - сказал Порошенко в ходе дискуссионного клуба в лицее "Наукова зміна", передает "Интерфакс-Украина".

Глава государства отметил, что "доверяет украинской нации и народу".

"Мы сможем пройти военные испытания без введения ограничений демократии", - заключил он.

Накануне Порошенко обсудил со специальным представителем Госудепа США по Украине Куртом Волкером ситуацию с безопасностью на востоке Украины.