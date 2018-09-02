Порошенко и Волкер обсудили процесс деоккупации Донбасса

Порошенко и Волкер провели плодотворный диалог / АП

Президент Украины Петр Порошенко обсудил со специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером ситуацию с безопасностью на Востоке Украины и антироссийские санкции.

В ходе беседы высокопоставленные лицы скоординировали дальнейшие шаги для деоккупации Донбасса в ходе встречи в Вашингтоне, в субботу, 1 сентября, сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко выразил благодарность США за непрекращающееся санкционное давление на РФ и подчеркнул важность продолжения и усиления этого нажима, чтобы поскорее добиться немедленного освобождения украинских заложников.

Читайте такжеВолкер рассказал, как западные санкции усиливают давление на РоссиюКроме того, Порошенко и Волкер обменялись мнениями об усилении обороноспособности украинской армии и обсудили усиление сотрудничества между Украиной и США для недопущения вмешательства России в украинские выборы.

Напомним, для укрепления морских и воздушных сил Украины США готовы расширить поставки новых вооружений, ранее заявил специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.