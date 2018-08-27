"Слой за слоем". Волкер назвал причины поэтапных санкций США против России

Волкер заявил, что на Россию США намерены давить поэтапно / Reuters

Официальный представитель Соединенных Штатов в Украине Курт Волкер заявил, что Конгресс и администрация президента США предпринимают новые шаги для давления на Россию, поскольку не наблюдается очевидный эффект.

"Я убежден, что давление будет расти. Вы видели это и от администрации США - каждые несколько месяцев вводятся новые санкции из-за того, что Россия не достигает прогресса ни по каким вопросам, с которых мы выразили свою обеспокоенность. Это включает Сирию. Это включает Украины. Это включает соблюдение прав человека, дело Скрипаля", - цитирует его Голос Америки.

По словам Волкера, экономические санкции будут только усиливаться и далее, если Россия не изменит характер свое внешней политики.

"Мы вводим санкции слой за слоем. Вы также видите инициативы от Конгресса. К этому побуждает и поведение России, как и желание продолжать давить на администрацию. Видно, что происходит движение с обеих сторон. Оно продлится", - акцентировал он.

Напомним, в понедельник, 27 августа, вступили в силу санкции Соединенных Штатов против России за использование Москвой химических и биологических веществ - Белый дом присоединился к позиции Великобритании и возложил ответственность на Россию за отравление бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочки в английском городе Солсбери.