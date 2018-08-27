Прекращается любая помощь: новые санкции США против России вступили в силу

Санкции США в против России по обвинениям со стороны Вашингтона в применении химического оружия в Солсбери вступили в силу.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее распоряжение, прекращается любая американская помощь России, кроме срочной гуманитарной.

Госдеп перестанет выдавать лицензии на экспорт в Россию оружия и продукции двойного назначения. Это не касается космической отрасли, а также сферы гражданской авиации.

Россия также лишается кредитной и финансовой поддержки со стороны Вашингтона.

8 августа Госдеп объявил о намерении США ввести санкции против России из-за отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в британском городе Солсбери.