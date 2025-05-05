Украинцам разрешат иметь двойное гражданство - когда произойдут изменения

Сейчас за пределами государства находится более 20 миллионов украинцев.

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В Украине разрешат двойное гражданство / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Украине планируют разрешить на законодательном уровне множественное гражданство. Соответствующий окончательный вариант закона будет готов до конца 2025 года. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр национального единства Украины Алексей Чернышов в интервью изданию La Repubblica.

Сейчас за пределами страны находится более 20 миллионов, среди которых 5 миллионов - вынужденные мигранты, которые выехали из Украины после полномасштабного вторжения.

"Мы не будем заставлять кого-то возвращаться, это должно быть добровольным процессом. Задача министерства - объединить всех украинцев и в стране, и за рубежом", - сказал Чернышов. видео дня

Он также анонсировал разработку электронной платформы для украинцев, которые вынужденно покинули страну. Эта платформа позволит искать работу, жилье и получать всю необходимую информацию. Кроме того, идет подготовка к открытию Центров единства в европейских столицах.

"Также есть идея унифицировать учебные программы, которые изучают украинские дети за рубежом, с нашими национальными стандартами", - добавил Алексей Чернышов.

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