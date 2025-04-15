Может ли учитель не дать номер родителям: что разрешено педагогам по закону

Преподаватели имеют право не давать номер родителям.

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Учителя не обязаны делиться личным номером телефона / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Кратко:

Педагоги не обязаны делиться личным номером с родителями

Рабочий телефон должна предоставить администрация, если требует связи

Педагоги имеют полное право не передавать свой личный номер телефона родителям или ученикам. Об этом заявила образовательный юрист Наталья Челах в заметке на Facebook, объясняя, что рабочая коммуникация не является частью личной жизни учителя.

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Юрист подчеркивает, что согласно основному документу государства, вмешательство в личную и семейную жизнь граждан возможно только в случаях, предусмотренных законом. Именно поэтому педагог не обязан использовать личный номер телефона в рабочих целях.

"Статья 32 Конституции Украины устанавливает, что никто не может подвергаться вмешательству в его личную и семейную жизнь, кроме случаев, предусмотренных Конституцией Украины. Поэтому если учитель не хочет использовать свой личный номер телефона для решения рабочих вопросов, он имеет на это полное право", - отмечает Челах.

Если администрация учебного заведения требует, чтобы учитель был на постоянной связи, она обязана предоставить ему отдельный рабочий телефон. При этом, если педагог добровольно соглашается на общение через личный номер, он имеет право устанавливать удобные для себя правила - определить часы для звонков или отдать предпочтение коммуникации через мессенджеры.

Юрист также отметила, что учителя не должны отвечать на сообщения или звонки в нерабочее время и тем более в выходные.

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Как сообщал Главред, педагоги Александрийской общины (Кировоградская область) будут получать ежемесячную доплату в две тысячи гривен. Об этом заявил городской голова Сергей Кузьменко.

Также с начала года в Украине участились случаи ложных заминирований учебных заведений. Из-за ложных сообщений о минировании родители жалуются на срыв учебного процесса, который и без того страдает от постоянных воздушных тревог, которые устраивает страна-агрессор Россия.

Ранее в МОН заявили о том, что учителя будут иметь 24 тысячи зарплаты. Сейчас в стране есть большой дефицит учителей, в частности, самый острый - учителей информатики, учителей математики.

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