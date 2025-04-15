Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Может ли учитель не дать номер родителям: что разрешено педагогам по закону

Руслан Иваненко
15 апреля 2025, 14:06
25
Преподаватели имеют право не давать номер родителям.
Может ли учитель не дать номер родителям: что разрешено педагогам по закону
Учителя не обязаны делиться личным номером телефона / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Кратко:

  • Педагоги не обязаны делиться личным номером с родителями
  • Рабочий телефон должна предоставить администрация, если требует связи

Педагоги имеют полное право не передавать свой личный номер телефона родителям или ученикам. Об этом заявила образовательный юрист Наталья Челах в заметке на Facebook, объясняя, что рабочая коммуникация не является частью личной жизни учителя.

видео дня

Юрист подчеркивает, что согласно основному документу государства, вмешательство в личную и семейную жизнь граждан возможно только в случаях, предусмотренных законом. Именно поэтому педагог не обязан использовать личный номер телефона в рабочих целях.

"Статья 32 Конституции Украины устанавливает, что никто не может подвергаться вмешательству в его личную и семейную жизнь, кроме случаев, предусмотренных Конституцией Украины. Поэтому если учитель не хочет использовать свой личный номер телефона для решения рабочих вопросов, он имеет на это полное право", - отмечает Челах.

Если администрация учебного заведения требует, чтобы учитель был на постоянной связи, она обязана предоставить ему отдельный рабочий телефон. При этом, если педагог добровольно соглашается на общение через личный номер, он имеет право устанавливать удобные для себя правила - определить часы для звонков или отдать предпочтение коммуникации через мессенджеры.

Юрист также отметила, что учителя не должны отвечать на сообщения или звонки в нерабочее время и тем более в выходные.

Новости образования:

Как сообщал Главред, педагоги Александрийской общины (Кировоградская область) будут получать ежемесячную доплату в две тысячи гривен. Об этом заявил городской голова Сергей Кузьменко.

Также с начала года в Украине участились случаи ложных заминирований учебных заведений. Из-за ложных сообщений о минировании родители жалуются на срыв учебного процесса, который и без того страдает от постоянных воздушных тревог, которые устраивает страна-агрессор Россия.

Ранее в МОН заявили о том, что учителя будут иметь 24 тысячи зарплаты. Сейчас в стране есть большой дефицит учителей, в частности, самый острый - учителей информатики, учителей математики.

Читайте также:

Что известно о Министерстве образования и науки Украины?

Министерство образования и науки Украины является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сферах образования и науки, научной, научно-технической и инновационной деятельности,трансфера (передачи) технологий, а также обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере осуществления государственного надзора (контроля) за деятельностью учебных заведений, предприятий, учреждений и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования или осуществляющих другую деятельность, связанную с предоставлением таких услуг, независимо от их подчинения и формы собственности, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

студенты Минобразования среднее образование новости Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
ВСУ могут войти в еще одну область РФ, Россия поспешит закончить войну в 2025-м – Свитан

ВСУ могут войти в еще одну область РФ, Россия поспешит закончить войну в 2025-м – Свитан

14:20Интервью
"Прилеты" в двух областях: РФ ударила по Украине десятками дронов и ракет

"Прилеты" в двух областях: РФ ударила по Украине десятками дронов и ракет

14:18Украина
Похолодание накроет несколько областей: где резко снизится температура и будет дождь

Похолодание накроет несколько областей: где резко снизится температура и будет дождь

14:12Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Цена "взлетела" в 2 раза: обязательная для всех водителей услуга резко подорожала

Цена "взлетела" в 2 раза: обязательная для всех водителей услуга резко подорожала

Как можно очистить пригоревшую сковороду: очень легкий и простой способ

Как можно очистить пригоревшую сковороду: очень легкий и простой способ

Карта Deep State онлайн за 15 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 15 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Как почистить очень грязный старый ковер: способ, о котором многие не знают

Как почистить очень грязный старый ковер: способ, о котором многие не знают

Близится сделка по миру: спецпредставитель Трампа рассказал о переговорах с Путиным

Близится сделка по миру: спецпредставитель Трампа рассказал о переговорах с Путиным

Последние новости

14:49

Гривна укрепилась: аналитики предупредили, что будет с курсами валют в Украине

14:39

Можно ли обрезать кутикулу на ногтях: эксперт удивил ответом

14:27

Радоница и родительские субботы: даты всех поминальных дней в 2025 году

14:23

Кристина Орбакайте публично обратилась к маме - Пугачева красноречиво ответила

14:18

"Прилеты" в двух областях: РФ ударила по Украине десятками дронов и ракет

ВСУ могут войти в еще одну область РФ, Россия поспешит закончить войну в 2025-м – СвитанВСУ могут войти в еще одну область РФ, Россия поспешит закончить войну в 2025-м – Свитан
14:12

Похолодание накроет несколько областей: где резко снизится температура и будет дождь

14:09

Украинцев могут оштрафовать на более чем 50 тысяч гривен: кого ждет наказание

14:06

Может ли учитель не дать номер родителям: что разрешено педагогам по закону

13:47

Несколько секунд и готово: как избавиться от ужасного запаха из раковины

Реклама
13:36

Потап засветился в соседней с Украиной стране и показал свое новое увлечение

13:35

Кокетливая Пугачева публично призналась Галкину в любви - что случилось

13:28

Жителям украинского города выплатят 10 тысяч гривен: как получить помощь

13:14

Силы обороны вернули под контроль Днепроэнергию: генерал ВСУ раскрыл детали

12:59

Главу Сумской ОВА Владимира Артюха уволили после ракетного удара РФ

12:47

Китайский гороскоп на завтра 16 апреля: Тиграм - гнев, Свиньям - ссоры

12:40

Россия возмущена: украинки бойкотировали церемонию награждения с россиянками

12:32

Одной категории военных сократили базовую подготовку: кого это касается

12:30

Как убрать толстый слой накипи в кастрюле: простой и хороший способ

12:24

С финансами на "ты": 4 знака зодиака, которые очень заботятся о деньгах

12:23

РФ идет на штурм с новыми резервами: в ВСУ назвали самые опасные направления

Реклама
12:20

Обвал цен на рынке: популярный продукт пасхальной корзины подешевел

12:03

Гороскоп Таро на май 2025: Овнам - новость, Тельцам - счастье, Близнецам - прибыльВидео

11:48

Металлургия остается одним из китов украинского экспорта, рынок ждет наш металл — Роман Анзин

11:34

"Мы не получили главного": Залужный объяснил, почему Украина продолжает воевать

11:15

"Абсурдно": Вэнс ответил Зеленскому на обвинения в оправдании РФ

11:07

Трампа склоняют сменить подход к Москве: в WSJ выяснили, о чем речь

10:48

Плюс тысяча к коммуналке: кому из украинцев придется платить больше и за что

10:18

Землю накрывает магнитная буря: появился прогноз максимальной "атаки"

10:15

Цены резко взлетели: популярные весенние овощи подорожали перед Пасхой

09:28

Близится сделка по миру: спецпредставитель Трампа рассказал о переговорах с ПутинымВидео

09:22

"Каждый день": фаворитка путиниста Киркорова высказалась о романе с ним

09:17

В Украине сократили летние каникулы: на сколько продлили учебный год

09:16

РФ переходит в наступление с новой тактикой: в ISW раскрыли тревожный прогноз

08:54

Карта Deep State онлайн за 15 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

08:43

Будем наслаждаться: синоптик уточнила прогноз погоды на Пасху в Украине

08:18

После мощных взрывов горят дома: в РФ пожаловались на массированную атаку дроновВидео

08:10

Водителей призвали снять с авто заводские пластиковые накладки: какая причина

08:10

Трамп таки станет посмешищеммнение

07:37

В США готовят ужесточение санкций против РФ: что известно

07:10

Чем отличаются 2 девушки: только люди с умом детектива угадают за 5 секунд

Реклама
06:55

Армия РФ продвинулась в двух областях: в DeepState раскрыли детали

06:10

Война идет в Европумнение

06:00

Супертест на IQ: найдите 3 отличия в картинках с играющим мальчиком за 15 секунд

05:46

Гороскоп на завтра 16 апреля: Козерогам - отдых, Рыбам - счастливый день

05:20

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо найти цифру 55 за 5 секунд

04:35

От "понеділка" до "неділі" - как образовались названия дней недели: ответ учителяВидео

04:02

Исцелит душу и наполнит любовью: очень сильная молитва на Пасху

03:47

Как раньше называли картофель: историк сделал открытие о его втором названииВидео

03:10

Хитрый пазл на внимательность: нужно найти кошку в стае летучих мышей за 5 секунд

02:32

Жена Позитива проговорилась, кого видит крестным отцом их новорожденной дочери

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Пасха 2025
Когда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делать
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять