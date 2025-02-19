"Алло, ваша школа заминирована": как срывают учебный процесс в Украине

Каждая эвакуация - это огромный стресс для родителей, учеников, работников учебных заведений и специальных служб.

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Украина страдает от волны фейковых сообщений о минировании / Коллаж Главред

С начала года в Украине участились случаи ложных минирований учебных заведений. Из-за ложных сообщений о минировании родители жалуются на срыв учебного процесса, который и без того страдает от постоянных воздушных тревог, которые устраивает страна-агрессор Россия. Не говоря уже о том, что каждое такое сообщение обходится украинскому бюджету в кругленькую сумму.

"Дети не успевают нормально учиться"

Родители украинских школьников жалуются на анонимные сообщения учебных заведений и общественных мест. Как рассказала Главреду мама одной из учениц Софиевско-Борщаговского лицея в Киевской области, который минируют уже более трех недель подряд, дети вынуждены учиться дистанционно, поскольку сообщения о минировании поступают постоянно.

"Последнее заминирование школы произошло 13 февраля, во время обучения первой смены. Дети приехали в школу и во время первого урока поступило сообщение о заминировании. Учитель попросила срочно забирать детей. Обучение парализовано, родители должны срочно срываться с работы и ехать забирать детей. Причем все предыдущие заминирования не подтвердились. Как не воздушная тревога в области, то заминирование школы. Поэтому дети не успевают нормально учиться", - рассказала мама одной из учениц лицея Мария Т.

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В украинских школах сообщения о "минировании" приводят к срыву учебного процесса / Фото Главред

Аналогичные случаи происходят не только в Киеве и области, но и в других регионах. В частности, в Николаеве в течение последнего месяца поступают сообщения о минировании школ, больниц, торговых центров и административных зданий. В результате в городе еще с 6 февраля решили перевести часть школ на дистанционное обучение.

"Эти случаи не только сеют панику среди жителей, но и затрудняют работу важных учреждений, препятствуя предоставлению жизненно необходимых услуг", - заявили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Николаевского городского совета.

Начиная с середины января подобные сообщения стали активно поступать и по ряду зданий Кривого Рога в Днепропетровской области, однако, к счастью, ни одно сообщение о минировании не подтвердилось. Также минировали некоторые школы в Днепре, Виннице, Полтаве и Одессе.

Стоит заметить, что сообщения о ложных заминированиях приводят к срыву учебного процесса и полной отмене занятий, однако есть и исключения.

"Дети эвакуируются на безопасное расстояние, в нашем случае идут в подземелье в церковь. После осмотра школы и предоставления справки для администрации обучение продолжается", - рассказывает в одной из родительских групп Елена Мартынюк.

Расходы доходят до миллионов гривен

Как рассказали в Нацполиции в ответ на запрос Главреда, по сравнению с 2024 годом количество случаев ложных минирований в январе увеличилось в два раза. Только в январе было зафиксировано 720 сообщений о минировании 14 243 учебных заведений.

Ложные минирования школ в Украине за январь - статистика / Инфографика Главред

Впрочем, как пояснила в комментарии Главреду начальник Управления коммуникации ГСЧС Светлана Водолага, единой цифры стоимости выезда подразделений на место потенциального минирования нет, поскольку для каждого региона эта сумма плавающая.

"Например, если мы говорим о городе Киев, то этот показатель - среднеарифметическое значение, которое высчитывается из общего количества пожаров, которые были за прошлый год и общей суммы средств, которую регион получил от государства. Например, во Львовской области эта цифра может быть совсем другой, но в целом выезд одной машины стоит государству не один десяток тысяч гривен. А если их несколько и случаи массовые, то эта цифра может достигать и миллионов", - уточнила представительница ГСЧС.

Как уточнили в Нацполиции, за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва в отношении объектов учебных заведений предусмотрена уголовная ответственность по ч. 2 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (лишение свободы на срок от четырех до восьми лет).

В то же время Нацполицией не предусмотрено и не осуществляется обобщение сведений по расследованию подобных правонарушений. Однако ранее в Нацполиции сообщали, что подавляющее большинство таких сообщений поступает с российских IP-адресов.

"Снижается уровень внимания общества к реальным угрозам"

Советник по безопасности детей, психолог Елена Лизвинская отмечает, что количество фальсифицированных сообщений о заминировании действительно возросло, и это становится огромной проблемой.

По словам эксперта, такая тенденция не только наносит значительные финансовые затраты государству, но и создает психологическое давление для родителей и детей.

"Самое главное - такие случаи снижают общий уровень внимания общества к реальным угрозам. Это можно сравнить с историей о мальчике, который кричал: "Волки, волки!". Когда угроза была вымышленной, ему верили, но после многократных обманов, когда волки пришли на самом деле, уже никто не отреагировал. Так же и в случае ложных минирований: если угроза будет реальной, люди могут не воспринять ее серьезно, что может привести к катастрофическим последствиям", - отмечает Лизвинская.

По мнению эксперта, увеличение количества таких случаев свидетельствует о том, что дети и подростки не осознают последствий своих действий. Для них это часто лишь развлечение, хайп, способ привлечь внимание или ответ на чей-то вызов. Они могут узнать о таких "шутках" в соцсетях, на YouTube или от знакомых.

Поэтому для противодействия необходимо принимать превентивные меры и проводить системную профилактическую работу со стороны соответствующих служб.

"Ключевая проблема - отсутствие систематической информационной кампании. Дети просто не знают, что их действия могут привести к реальной трагедии. Однако профилактические беседы не должны проводить только классные руководители или учителя. Дети уже привыкли к ним и часто не воспринимают серьезно. Когда же об этом рассказывает приглашенный специалист, фокус внимания меняется, и ребенок лучше это усваивает. Причем такие мероприятия должны проводиться регулярно, а не раз в год в День защиты детей, когда в школах и лагерях проводят различные активности", - считает Елена Лизвинская.

Кто такая Елена Лизвинская Елена Лизвинская - эксперт по безопасности детей, психолог, независимый консультант по безопасности. Основательница и руководитель образовательного проекта по безопасности детей IKiD. В медиа комментирует вопросы безопасности детей и подростков.

И добавляет, что детям и подросткам нужно объяснять реальные последствия: стресс для родителей, привлечение спецслужб, возможность пропуска критических вызовов полиции или скорой из-за фейковых сообщений. Ведь подростки часто не знают, что исполнителей таких "шуток" могут найти и привлечь к ответственности.

И особенно это важно для регионов, которые находятся под постоянными обстрелами. Для них каждая эвакуация - это огромный стресс. Поэтому, по мнению эксперта, молодежь должна осознавать, что подобные действия могут иметь серьезные последствия не только для них самих, но и для общества в целом.

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