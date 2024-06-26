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Военную подготовку студентов Кабмин сделал обязательной: что будет за отказ

Дмитрий Видоменко
26 июня 2024, 08:33
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Военная подготовка будет начинаться на первом курсе у тех, кто имеет среднее образование, и на втором у младших специалистов и бакалавров.
Военный билет, студенты
Военную подготовку студентов сделали обязательной - что грозит за отказ / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Все студенты мужского пола в Украине обязаны пройти базовую общевойсковую подготовку – а если откажутся от ее прохождения, то их могут отчислить из вуза. Об этом говорится в постановлении №734 Кабмина от 21 июня 2024 года.

"Базовую подготовку проходят граждане Украины мужского пола (женского пола – добровольно), которые учатся по дневной или дуальной форме получения образования. Отказ студентов-мужчин от прохождения общей военной подготовки является основанием для отчисления из вузов ", – говорится в документе.

Как гласит документ, решение ничуть не коснется тех, кто уже прошел базовую военную подготовку в Украине или завершил ее в других странах еще до получения украинского гражданства (и либо был признан непригодным к службе по состоянию здоровья). Кроме того, не будут отчислены те люди, у которых есть сертификат о прохождении базовой подготовки и о получении военно-учетной специальности.

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Сообщается, что военная подготовка будет начинаться на первом курсе у тех, кто имеет полное среднее образование (и на втором у младших специалистов и бакалавров). Сначала студенты пройдут теоретическую подготовку в течение месяца, после чего начнется уже практическая часть – за отказ от прохождения которой и могут отчислить. После полного прохождения всех этапов подготовки студенты примут присягу и получат военно-учетную специальность.

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.

В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.

24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Воинский учет юношей - что известно

Напомним, ранее сообщалось, что украинские юноши, которым исполнилось 17 лет и которые находятся за рубежом, должны вернуться в Украину и стать на воинский учет в ТЦК или СП.

Также в пресс-службе Сухопутных войск заявляли, что в Украине 17-летним юношам будут присылать повестки. Их получат только те украинцы, которые не встали на воинский учет в течение определенного периода.

Кроме того, в Украине 18 мая вступил в силу закон о совершенствовании мобилизации. Это повлекло некоторые изменения в процедуре пересечения границы.

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