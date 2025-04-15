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В Украине сократили летние каникулы: на сколько продлили учебный год

Сергей Кущ
15 апреля 2025, 09:17
329
Последний звонок 30 мая будет носить символический характер.
В Украине сократили летние каникулы
В Украине сократили летние каникулы / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Почему учебный год продлили
  • Когда начнутся летние каникулы в Украине

Летние каникулы в Украине в 2025 году будут короче обычного — Министерство образования и науки официально продлило учебный год до конца июня.

Такое решение связано с необходимостью компенсировать потерянное учебное время, вызванное воздушными тревогами, карантинами и изменениями в графике школьных каникул, говорится в постановлении Кабмина.

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Когда начнутся летние каникулы в Украине?

Несмотря на то что традиционно последний звонок проводится в конце мая, в этом году он будет 30 мая 2025 года и будет носить символический характер. Учебный процесс завершится 30 июня, а это значит, что летние каникулы в Украине 2025 года начнутся с 1 июля. Продлятся они до 31 августа, и 1 сентября ученики снова сядут за парты.

Почему учебный год продлили?

Основной причиной стали различия в графиках весенних каникул:

  • Одни школы отдыхали с 16 по 23 апреля, приурочив перерыв к Пасхе
  • Другие ушли на каникулы в конце марта
  • А третьи начали отдыхать еще раньше — из-за вспышек гриппа и ОРВИ.

Это привело к неравномерному освоению программы, и Министерство образования решило уравнять условия, продлив обучение до конца июня. Таким образом, летние каникулы в Украине 2025 будут не с июня, как обычно, а с июля.

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