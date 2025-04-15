В Украине сократили летние каникулы: на сколько продлили учебный год

Вы узнаете:
- Почему учебный год продлили
- Когда начнутся летние каникулы в Украине
Летние каникулы в Украине в 2025 году будут короче обычного — Министерство образования и науки официально продлило учебный год до конца июня.
Такое решение связано с необходимостью компенсировать потерянное учебное время, вызванное воздушными тревогами, карантинами и изменениями в графике школьных каникул, говорится в постановлении Кабмина.
Когда начнутся летние каникулы в Украине?
Несмотря на то что традиционно последний звонок проводится в конце мая, в этом году он будет 30 мая 2025 года и будет носить символический характер. Учебный процесс завершится 30 июня, а это значит, что летние каникулы в Украине 2025 года начнутся с 1 июля. Продлятся они до 31 августа, и 1 сентября ученики снова сядут за парты.
Почему учебный год продлили?
Основной причиной стали различия в графиках весенних каникул:
- Одни школы отдыхали с 16 по 23 апреля, приурочив перерыв к Пасхе
- Другие ушли на каникулы в конце марта
- А третьи начали отдыхать еще раньше — из-за вспышек гриппа и ОРВИ.
Это привело к неравномерному освоению программы, и Министерство образования решило уравнять условия, продлив обучение до конца июня. Таким образом, летние каникулы в Украине 2025 будут не с июня, как обычно, а с июля.
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