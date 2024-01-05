В Украине введут новую систему высшего образования: какие изменения ждут студентов

Правительство Украины готовится к трансформации системы высшего образования, направленной на улучшение финансирования и ее доступности.

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Правительство Украины готовит масштабную реформу высшего образования / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, ua.depositphotos.com

Правительство Украины планирует внедрить масштабную реформу высшего образования в этом году, которая предполагает изменения в подходах к финансированию. Реформа предлагает введение грантов и льготных кредитов для студентов, а также новый подход к контрактной форме обучения. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словам премьер-министра, система финансирования будет пересмотрена, чтобы охватить государственной поддержкой как можно больше студентов. Сейчас система имеет обучение на бюджете и по контракту, однако правительство предлагает новый подход.

"Сегодня принимаем законопроект, который предусматривает, что в будущем студенты смогут учиться за счет государственного заказа, государственных грантов, льготных кредитов, а также по контрактной форме обучения", - говорится в заявлении. видео дня

Государственные гранты на образование

Государственный заказ предусматривает полностью бесплатное обучение за бюджетные средства для лучших абитуриентов по конкурсному баллу. Также уязвимые категории могут рассчитывать на часть бюджетных мест.

Такая система предоставит возможность студентам получить бесплатное обучение по важным для государства специальностям, таким как медицина или образование. После успешного завершения обучения государство будет предлагать первое рабочее место выпускникам.

Кроме этого, планируют ввести государственные гранты. Они помогут покрыть расходы на обучение. Гранты не нужно будет возвращать и они не предусматривают обязанностей по отработке.

Поддержка "контрактников"

Кроме того, государство планирует поддерживать контрактников, предоставляя им гранты. Шмыгаль заметил, что на размер гранта будут влиять результаты внешнего оценивания знаний и выбранная специальность.

"Да, сегодня у нас 60% студентов учится на контракте. Наша цель - чтобы 60% студентов получали различные виды государственной поддержки: госзаказы, гранты, ваучеры или, в будущем, льготные кредиты", - сказал Шмыгаль.

Специальные условия поступления

Министр уточнил, что новая система будет касаться только новых абитуриентов. Также она предусматривает специальные условия приема на обучение определенных категорий поступающих.

Специальные условия приема на обучение в университетах будут касаться:

ветеранов;

детей погибших украинских героев;

детей с инвалидностью;

детей сирот;

других льготных категорий.

"Высшее образование должно стать более качественным и более доступным для тех, кто этого действительно хочет", - пояснил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что цель состоит в том, чтобы больше студентов получали государственную поддержку, вместо обучения на контракте.

Изменения для студентов

Напомним, с 1 января 2024 года украинские студенты, которые были в российском плену или заключенные из-за агрессии РФ, смогут получать социальные стипендии. Эта поддержка распространяется и на их детей.

Как сообщал Главред, в Украине планируют увеличить стипендии. Их должны поднять до размера, который будет покрывать полные расходы студентов на обучение и проживание.

Также Верховная Рада решила не отменять заочную форму обучения. Депутат Юлия Гришина пояснила, что несмотря на потребность в усовершенствовании, заочная форма обучения важна для около 300 000 человек, в том числе военных, поэтому требует улучшения, а не отмены.

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