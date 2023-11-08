'Заочку' никто не отменял: в Раде объяснили ошибку интерпретации решения

Соответствующий пункт депутаты "снесли" из текста законопроекта еще 13 октября.

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На "заочку" и в дальнейшем будут набирать поступающих / Коллаж Главреда: ua.depositphoto.com, Википедия

Верховная Рада не отменяла заочную и вечернюю формы обучения, как об этом накануне объявили некоторые СМИ. Об этом в комментарии агентству УНН сообщила председатель подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина.

В законопроекте №10092, который сегодня принял парламент, действительно был пункт об отмене заочной и вечерней форм обучения. Но члены образовательного комитета во время рассмотрения законопроекта 13 октября рекомендовали исключить данный пункт, отметила нардеп.

"Поэтому на сегодняшнем заседании законопроект был проголосован за исключением выше упомянутого пункта", - подытожила Гришина. видео дня

Решение по "заочке"

Накануне некоторые СМИ писали, что Верховная Рада одобрила отмену заочной и вечерней формы обучения в вузах с 2024 года.

В предыдущем тексте законопроекта речь шла, в частности, об отмене набора поступающих на вечернюю и заочную форму обучения.

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