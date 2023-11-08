Украину засыплет снегом и ворвется штормовой ветер: будет бушевать непогода

Погода в Украине 9 ноября будет дождливой, ветреной, а местами даже снежной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптики предупреждают о том, что на реках Ивано-Франковской области будет повышение уровня воды до 0,7 м. В восточных областях ожидаются порывы ветра со скоростью до 15-20 м/с.
Погода 9 ноября
В Украине 9 ноября будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют дожди почти во всей Украине. В Карпатах синоптики прогнозируют мокрый снег. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура ночью 3-8° тепла, на юге и востоке страны до 11°, в западных областях 0-5° тепла; днем 7-12°, в южной части 10-15°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +3
По данным meteoprog, 9 ноября Украину накроют дожди и мокрый снег. Самая низкая температура воздуха будет на территории Львовской области. Там температура воздуха опустится до 3-10 градусов тепла. Теплее всего будет в Одесской и Херсонской областях. Там температура воздуха повысится до 9-16 градусов тепла.
Погода 9 ноября в Киеве
В Киеве 9 ноября будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют дождь. В этот день ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура ночью 3-8° тепла, днем 7-12°; по Киеву ночью 5-7° тепла, днем 8-10°", - сообщает Укргидрометцентр.
Какой может быть погода в Украине зимой
Метеорологиня Вазира Мартазинова рассказала, какой может быть погода на Новый год 2024. Ноябрь и декабрь особо не будут отличаться от прошлогодних. По ее словам, январь 2024 года в Украине будет малоснежным, осадков практически не будет.
Синоптик Наталья Птуха также рассказала, что этой зимой будет меньше холодов и другие "сюрпризы". Температура воздуха зимой будет выше нормы. А сам период холодов будет короче.
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