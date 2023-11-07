Налетят дожди и ворвется сильный ветер: Украину накрывает серьезная непогода

Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

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Прогноз погоды в Украине 8 ноября / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Украине 8 ноября будет дождливой и ветреной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В этот день в восточных и юго-восточных областях ожидаются сильные порывы ветра со скоростью 15-20 м/с. Сильные дожди синоптики прогнозируют в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Там объявлен и уровень опасности.

Синоптики также предупреждают о повышении уровня воды на реках Закарпатской области. Кое-где уровень воды поднимется на 1,2 м.

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Прогноз погоды в Украине 8 ноября / фото: ventusky

Погода 8 ноября

В Украине 8 ноября будет облачно.Синоптики прогнозируют дожди почти во всей Украине. Ветер в этот день будет юго-восточный с переходом в западных областях на северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 2-7° тепла, днем 6-11°, на востоке страны до 14°; в южной части ночью 7-12°, днем 13-18°, в Крыму до 21°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +6

По данным meteoprog, 8 ноября Украину накроют дожди. Самая низкая температура воздуха будет на территории Львовской и Волынской областей. Там температура воздуха опустится до 6-13 градусов тепла. Теплее всего будет в Николаевской и Херсонской областях. Там температура воздуха повысится до 10-19 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине 8 ноября / фото: meteoprog

Погода 8 ноября в Киеве

В Киеве 8 ноября будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют дождь. В этот день ветер будет юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 2-7° тепла, днем 6-11°; в Киеве ночью 5-7°, днем 8-10°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине 8 ноября / фото: meteoprog

Какой может быть погода в Украине зимой

Метеорологиня Вазира Мартазинова рассказала, какой может быть погода на Новый год 2024. Ноябрь и декабрь особо не будут отличаться от прошлогодних. По ее словам, январь 2024 года в Украине будет малоснежным, осадков практически не будет.

Синоптик Наталья Птуха также рассказала, что этой зимой будет меньше холодов и другие "сюрпризы". Температура воздуха зимой будет выше нормы. А сам период холодов будет короче.

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