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Ветер 20 м/с и ливень: какие регионы будут "плавать" из-за непогоды

Ангелина Подвысоцкая
6 ноября 2023, 18:42
Синоптики предупреждают о том, что в некоторых областях будут дожди и мощный ветер.
погода
Прогноз погоды в Украине 7 ноября / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Украине 7 ноября будет дождливой и ветреной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В этот день в Карпатах ожидаются сильные порывы ветра со скоростью 15-20 м/с.

погода 7 ноября
Прогноз погоды в Украине 7 ноября / фото: ventusky

Погода 7 ноября

В Украине 7 ноября будет переменная облачность. На территории Закарпатья и в Карпатах синоптики прогнозируют дождь. Ветер в этот день будет западный и юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

видео дня

"Температура ночью 3-8° тепла, на побережье морей 10-12°; днем 11-16°, в южной части 15-20°, в Карпатах 5-10° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +6

По данным meteoprog, 7 ноября Украину накроют дожди. Самая низкая температура воздуха будет на территории Львовской и Волынской областей. Там температура воздуха опустится до 6-13 градусов тепла. Теплее всего будет в Николаевской и Херсонской областях. Там температура воздуха повысится до 10-19 градусов тепла.

погода 7 ноября
Прогноз погоды в Украине 7 ноября / фото: meteoprog

Погода 7 ноября в Киеве

В Киеве 7 ноября будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 3-8° тепла, днем 11-16°; в Киеве ночью 6-8°, днем 13-15°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 7 ноября
Прогноз погоды в Украине 7 ноября / фото: meteoprog

Какой может быть погода в Украине зимой

Метеоролог Вазира Мартазинова рассказала, какой может быть погода на Новый год 2024. Ноябрь и декабрь особо не будут отличаться от прошлогодних. По ее словам, январь 2024 года в Украине будет малоснежным, осадков практически не будет.

Синоптик Наталья Птуха также рассказала, что этой зимой будет меньше холодов и другие "сюрпризы". Температура воздуха зимой будет выше нормы. А сам период холодов будет короче.

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