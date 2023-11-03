Ворвется штормовой ветер: почти всю Украину будет заливать сильный дождь

Во многих областях будут порывы ветра со скоростью до 25 м/с. Синоптики прогнозируют І уровень опасности.

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Погода в Украине 4 ноября / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Украине 4 ноября будет дождливой и ветреной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В этот день ожидаются сильные порывы ветра со скоростью 15-20 м/с, в Карпатах - 20-25 м/с. Синоптики объявили І уровень опасности. В этот день из-за сильных дождей ожидается повышение уровня воды в реках Винницкой, Хмельницкой, Житомирской и Киевской областей. Уровень воды может подняться на пол метра.

Погода в Украине 4 ноября / фото: ventusky

Погода 4 ноября

В Украине 4 ноября будет облачно с прояснениями. В восточных, северных, западных, центральных областях синоптики прогнозируют дождь. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.

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"Температура ночью 5-10° тепла, на юге Одесской области до 15°; днем 12-17°, в южных областях 18-23°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +5

По данным meteoprog, 4 ноября Украину накроют дожди. Самая низкая температура воздуха будет на территории Черниговской области. Там температура воздуха опустится до 7-14 градусов тепла. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до 11-22 градусов тепла.

Погода в Украине 4 ноября / фото: meteoprog

Погода 4 ноября в Киеве

В Киеве 4 ноября будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют значительный дождь. В этот день ветер будет юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 5-10° тепла, днем 12-17°; в Киеве ночью 7-9° тепла, днем 14-16°", - сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине 4 ноября / фото: meteoprog

Какой может быть погода в Украине зимой

Метеоролог Вазира Мартазинова рассказала, какой может быть погода на Новый год 2024. Ноябрь и декабрь особо не будут отличаться от прошлогодних. По ее словам, январь 2024 года в Украине будет малоснежным, осадков практически не будет.

Синоптик Наталья Птуха также рассказала, что этой зимой будет меньше холодов и другие "сюрпризы". Температура воздуха зимой будет выше нормы. А сам период холодов будет короче.

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