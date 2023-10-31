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Буря будет бушевать 5 дней: в Украину ворвался мощный геомагнитный шторм

Ангелина Подвысоцкая
31 октября 2023, 22:23
Своего пика буря достигла еще 29 октября, но 1 ноября она ударит с новой силой.
магнитная буря, погода, солнце
Украину накрыла затяжная магнитная буря / фото: depositphotos.com/ua

Украину накрыла новая магнитная буря. Мощность геомагнитного шторма будет достигать почти 7-ми баллов. Эта буря затянется минимум на 5 дней. Об этом сообщает meteoagent.

Согласно графику, магнитная буря накрыла Украину еще 29 октября. Тогда ее мощность была на уровне почти 8-ми баллов, после чего начала падать.

Уже 31 октября мощность бури снизилась до почти 6-ти баллов. Ожидается, что 1 ноября мощность бури повысится снова до почти 7-ми баллов и продержится на таком уровне еще один день. Лишь после этого она пойдет на спад.

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магнитная буря
Украину накрыла затяжная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце произошло 4 вспышки класса С. Специалисты считают, что 28 октября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 25%. Вероятность вспышек класса Х составляет 5%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 32 солнечных пятна.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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