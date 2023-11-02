Зальет дождями и ворвется мощный ветер: в Украину врывается шторм

Синоптики прогнозируют во многих областях порывы ветра со скоростью 15-20 м/с.

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Прогноз погоды в Украине 3 ноября / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Украине 3 ноября будет местами дождливой и ветреной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных, Винницкой и Житомирской областях будут порывы ветра со скоростью 15-20 м/с. Синоптики объявили І уровень опасности.

Прогноз погоды в Украине 3 ноября / фото: ventusky

Погода 3 ноября

В Украине 3 ноября будет переменная облачность. В восточных, юго-восточных и западных областях синоптики прогнозируют дождь. Ветер в этот день будет преимущественно юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

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"Температура ночью 3-8° тепла, на юге страны до 12°; днем 10-15°, на Закарпатье, Одесчине и Николаевщине до 19°; в Карпатах ночью 0-5° тепла, днем 8-13°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +5

По данным meteoprog, 3 ноября Украину накроют дожди. Самая низкая температура воздуха будет на территории Черниговской и Сумской областей. Там температура воздуха опустится до 5-11 градусов тепла. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до 11-16 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине 3 ноября / фото: meteoprog

Погода 3 ноября в Киеве

В Киеве 3 ноября будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 3-8° тепла, днем 10-15°; в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 12-14°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине 3 ноября / фото: meteoprog

Какой может быть погода в Украине зимой

Метеоролог Вазира Мартазинова рассказала, какой может быть погода на Новый год 2024. Ноябрь и декабрь особо не будут отличаться от прошлогодних. По ее словам, январь 2024 года в Украине будет малоснежным, осадков практически не будет.

Синоптик Наталья Птуха также рассказала, что этой зимой будет меньше холодов и другие "сюрпризы". Температура воздуха зимой будет выше нормы. А сам период холодов будет короче.

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