УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Зальет дождями и ворвется мощный ветер: в Украину врывается шторм

Ангелина Подвысоцкая
2 ноября 2023, 19:32
Синоптики прогнозируют во многих областях порывы ветра со скоростью 15-20 м/с.
погода
Прогноз погоды в Украине 3 ноября / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Украине 3 ноября будет местами дождливой и ветреной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных, Винницкой и Житомирской областях будут порывы ветра со скоростью 15-20 м/с. Синоптики объявили І уровень опасности.

погода 3 ноября
Прогноз погоды в Украине 3 ноября / фото: ventusky

Погода 3 ноября

В Украине 3 ноября будет переменная облачность. В восточных, юго-восточных и западных областях синоптики прогнозируют дождь. Ветер в этот день будет преимущественно юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

видео дня

"Температура ночью 3-8° тепла, на юге страны до 12°; днем 10-15°, на Закарпатье, Одесчине и Николаевщине до 19°; в Карпатах ночью 0-5° тепла, днем 8-13°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +5

По данным meteoprog, 3 ноября Украину накроют дожди. Самая низкая температура воздуха будет на территории Черниговской и Сумской областей. Там температура воздуха опустится до 5-11 градусов тепла. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до 11-16 градусов тепла.

погода 3 ноября
Прогноз погоды в Украине 3 ноября / фото: meteoprog

Погода 3 ноября в Киеве

В Киеве 3 ноября будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 3-8° тепла, днем 10-15°; в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 12-14°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 3 ноября
Прогноз погоды в Украине 3 ноября / фото: meteoprog

Какой может быть погода в Украине зимой

Метеоролог Вазира Мартазинова рассказала, какой может быть погода на Новый год 2024. Ноябрь и декабрь особо не будут отличаться от прошлогодних. По ее словам, январь 2024 года в Украине будет малоснежным, осадков практически не будет.

Синоптик Наталья Птуха также рассказала, что этой зимой будет меньше холодов и другие "сюрпризы". Температура воздуха зимой будет выше нормы. А сам период холодов будет короче.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
погода прогноз погоды Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
Реклама

Главное за день

Кто попал в "черный список": США объявили о новом пакете санкций

Кто попал в "черный список": США объявили о новом пакете санкций

19:45 Мир
Зальет дождями и ворвется мощный ветер: в Украину врывается шторм

Зальет дождями и ворвется мощный ветер: в Украину врывается шторм

19:32 Синоптик
"Шли несколькими колоннами": враг изменил тактику и готовит штурм важного города

"Шли несколькими колоннами": враг изменил тактику и готовит штурм важного города

18:19 Украина
Все главные новости

Последние новости

19:45

Кто попал в "черный список": США объявили о новом пакете санкций

19:32

Зальет дождями и ворвется мощный ветер: в Украину врывается шторм

19:15

Вы будете поражены: стало известно, почему кошка спит рядом с человеком - 5 причин

19:10

Туманное будущее Арестовичамнение

19:00

"Он меня никогда не услышит": Козловский злобно раскритиковал Кондратюка

После смерти Путина в России начнется религиозная гражданская война - ЖирновПосле смерти Путина в России начнется религиозная гражданская война - Жирнов
18:22

Почему планеты круглые, а астероиды нет: новая тайна космоса раскрытаВидео

18:19

"Шли несколькими колоннами": враг изменил тактику и готовит штурм важного города

18:02

Маша Ефросинина показала чувственную съемку топлесВидео

17:36

Любовный гороскоп на ноябрь: Тельцам – потеря, Раку - чувства

Реклама
17:04

Выйти из тупика и перейти к маневренной войне: в ОП назвали главные условия

16:51

Будут страдать: у Зеленского сообщили о последствиях для России из-за обстрелов

16:45

Что можно сделать с твердым авокадо: девушка удивила лайфхаком с кипятком

16:22

"Со временем решится": путинистка Таня Буланова испугалась ехать на Донбасс

16:14

В Крыму паника: в ВМС сообщили о последствиях нового удара по кораблю РФ

16:12

Почему мы падаем во сне: объяснение проще, чем кажется

16:02

Чем мыть пол, чтобы был чистым: девушка рассказала, что поможет убирать реже

15:59

На ТОП-генерала РФ открыли охоту: по штабу оккупантов ударили по наводке – СМИ

15:49

"Антивоенный" Ургант признался в любви РоссииВидео

15:41

Как на 50% меньше платить за отопление: эксперт удивил простым секретом

15:36

Только гений сможет увидеть ответ: нужно найти число 248 за 6 секунд

Реклама
15:32

Почему нельзя сидеть в туалете с телефоном: врач назвал плачевные последствияВидео

15:26

Дочь Заворотнюк наконец-то прокомментировала состояние актрисы

14:58

Звезда игры престолов через 2 месяца после развода завела роман с аристократом

14:58

Мыл туалеты в Германии: друг Винника раскрыл неожиданные подробности об артисте

14:54

Зачем умные люди льют в обувь перекись водорода

14:54

Обещанные Западом F-16 будут менее эффективными: Залужный назвал причину

14:50

СБУ разоблачила псевдорелигиозную секту АллатРа на пророссийской деятельностиФото

14:45

Беглянка Повалий рассказала, как общается с родным сыном

14:38

Как жарить курицу на сковороде, чтобы не прилипала: Клопотенко раскрыл секрет

13:55

"Я готов, что мне выдадут повестку": звезда "Волонтеров" высказался о мобилизации среди звездВидео

13:50

Украинские военные ликвидировали российский штурмовик СУ-25 в Донецкой области

13:44

Как защитить зеркала от дождя: эксперт по автомобилям показал копеечный трюк

13:41

Будьте начеку: 5 признаков, что вас хотят ограбить

13:38

"Мясные штурмы" РФ под Авдеевкой: в ВСУ раскрыли новую тактику оккупантов

13:36

Спорт или питание – что важнее: тренер назвала единственную правильную формулу похуденияВидео

13:13

Оккупанты пытаются наступать под Угледаром: Зеленский раскрыл детали

13:07

Китайский гороскоп на завтра 3 ноября: Кабанам – покупка, Драконам - чувства

12:48

Путин дал заднюю: Запад пообещал мощный ответ на ядерный удар РФ по Украине – FT

12:42

Границу с Польшей заблокируют до конца года: кто не выедет из Украины

12:41

Неизлечимо больная Селин Дион впервые за три года появилась на публике

Реклама
12:25

Россия приостановила массированные атаки: разведка объяснила причины

12:19

Мокрая Тина Кароль презентовала свой самый откровенный клипВидео

11:55

Срок окончания войны определится после встречи лидеров США и Китая, есть 2 варианта – Клочок

11:50

РФ перебросила резервы и пошла на штурм важного города: в ВСУ назвали направление

11:48

За неделю РФ могла потерять четыре ЗРК большой дальности - разведка Британии

11:42

ВСУ получили уже 240 автомобилей при содействии Favbet Foundation

11:41

Церковный праздник 3 ноября: что нельзя делать на Акепсима, Иосифа и Айтала

11:31

На каком товаре cамая большая наценка: эксперт назвал 10 переоцененных продуктов

11:30

"Мы должны проучить Израиль": ХАМАС пригрозил Израилю новыми атаками

11:20

Мыши это ненавидят: мужчина показал, как сделать ватные шарики от грызуновВидео

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять