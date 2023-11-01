Ударит +5: Какие регионы будет заливать дождем

Холоднее всего в этот день будет на территории Львовской области, а теплее всего - на Луганщине.

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Прогноз погоды в Украине 2 ноября / фото: pixabay

Погода в Украине 2 ноября будет местами дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода 2 ноября

В Украине 2 ноября будет переменная облачность. В восточных, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях синоптики прогнозируют дождь. Ветер в этот день будет преимущественно южный с переходом на юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 4-9°, на юго-востоке страны 10-14°, днем 11-16°, на юге Одесской области и в Крыму до 19°, в северо-восточной части 9-12°; в Карпатах ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 7-12° тепла", - говорится в сообщении.

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В Украине ударит +5

По данным meteoprog, 2 ноября Украину накроют дожди. Самая низкая температура воздуха будет на территории Львовской области. Там температура воздуха опустится до 5-14 градусов тепла. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до 13-17 градусов тепла.

погода 2 ноября / фото: meteoprog

Погода 2 ноября в Киеве

В Киеве 2 ноября будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют дождь днем. В этот день ветер будет западный с переходом на юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 4-9°, днем 11-16°; в Киеве ночью 6-8°, днем 12-14°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 2 ноября / фото: meteoprog

Какой может быть погода в Украине зимой

Метеоролог Вазира Мартазинова рассказала, какой может быть погода на Новый год 2024. Ноябрь и декабрь особо не будут отличаться от прошлогодних. По ее словам, январь 2024 года в Украине будет малоснежным, осадков практически не будет.

Синоптик Наталья Птуха также рассказала, что этой зимой будет меньше холодов и другие "сюрпризы". Температура воздуха зимой будет выше нормы. А сам период холодов будет короче.

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