Украину накроет самая мощная магнитная буря месяца: врывается почти 9-бальный шторм

Украину накрыла самая сильная магнитная буря месяца. Мощность геомагнитного шторма будет достигать почти 9-ти баллов. Эта буря затянется минимум на 6 дней. Об этом сообщает meteoagent.
Согласно графику, магнитная буря накрыла Украину еще 4 ноября. Тогда ее мощность была на уровне 4 баллов. Однако уже 5 ноября мощность бури резко выросла до почти 8-ми баллов.
6 ноября буря стала немного слабее, ее мощность опустится до 6 баллов. Однако уже на следующий день буря начала вновь усиливаться и выросла до почти 7-ми баллов.
Ожидается, что 8 ноября геомагнитный шторм резко вырастет до почти 9-ти баллов. На следующий день прогнозируется снижение мощности до 6 баллов, после чего опустится до минимума.
По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце произошли 10 вспышек класса С и М. Специалисты считают, что 7 ноября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 25%. Вероятность вспышек класса Х составляет 5%.
Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 22 солнечных пятна.
Что происходит с человеком во время магнитной бури
Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:
- головная боль,
- головокружение,
- тошнота,
- боль в сердце,
- слабость и сонливость,
- боль в спине и суставах,
- повышенное давление,
- обострение хронических заболеваний.
Что делать при магнитной буре
Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.
Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.
Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.
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