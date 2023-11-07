Украину накроет самая мощная магнитная буря месяца: врывается почти 9-бальный шторм

Эта магнитная буря сильно затягивается и продлится минимум 6 дней.

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Самая мощная магнитная буря месяца накрыла Украину / фото: depositphotos.com/ua

Украину накрыла самая сильная магнитная буря месяца. Мощность геомагнитного шторма будет достигать почти 9-ти баллов. Эта буря затянется минимум на 6 дней. Об этом сообщает meteoagent.

Согласно графику, магнитная буря накрыла Украину еще 4 ноября. Тогда ее мощность была на уровне 4 баллов. Однако уже 5 ноября мощность бури резко выросла до почти 8-ми баллов.

6 ноября буря стала немного слабее, ее мощность опустится до 6 баллов. Однако уже на следующий день буря начала вновь усиливаться и выросла до почти 7-ми баллов.

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Ожидается, что 8 ноября геомагнитный шторм резко вырастет до почти 9-ти баллов. На следующий день прогнозируется снижение мощности до 6 баллов, после чего опустится до минимума.

Самая мощная магнитная буря месяца накрыла Украину / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце произошли 10 вспышек класса С и М. Специалисты считают, что 7 ноября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 25%. Вероятность вспышек класса Х составляет 5%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 22 солнечных пятна.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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