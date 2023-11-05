Сильный дождь и штормовой ветер: в Украине будет бушевать серьезная непогода

Синоптики предупреждают о том, что во многих областях ожидаются порывы ветра со скоростью до 20 м/с.

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Прогноз погоды в Украине 6 ноября / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Украине 6 ноября будет дождливой и ветреной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В этот день ожидаются сильные порывы ветра со скоростью 15-20 м/с.

Прогноз погоды в Украине 6 ноября / фото: ventusky

Погода 6 ноября

В Украине 6 ноября будет облачно с прояснениями. В большинстве областей синоптики прогнозируют дождь. Ветер в этот день будет южный с переходом на западный со скоростью 7-12 м/с.

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"Температура ночью 6-11°, днем 10-15°; в южной части ночью 9-14°, днем 15-20°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +7

По данным meteoprog, 6 ноября Украину накроют дожди. Самая низкая температура воздуха будет на территории Львовской области. Там температура воздуха опустится до 7-13 градусов тепла. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до 13-21 градуса тепла.

Прогноз погоды в Украине 6 ноября / фото: meteoprog

Погода 6 ноября в Киеве

В Киеве 6 ноября будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют небольшой дождь. В этот день ветер будет южный с переходом на западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 6-11° тепла, днем 10-15°; в Киеве ночью около 10°, днем 13-15°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине 6 ноября / фото: meteoprog

Какой может быть погода в Украине зимой

Метеоролог Вазира Мартазинова рассказала, какой может быть погода на Новый год 2024. Ноябрь и декабрь особо не будут отличаться от прошлогодних. По ее словам, январь 2024 года в Украине будет малоснежным, осадков практически не будет.

Синоптик Наталья Птуха также рассказала, что этой зимой будет меньше холодов и другие "сюрпризы". Температура воздуха зимой будет выше нормы. А сам период холодов будет короче.

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