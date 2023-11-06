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Ворвался сильнейший шторм: Украину накрыла почти 8-бальная магнитная буря

Ангелина Подвысоцкая
6 ноября 2023, 00:03
Сильная магнитная буря будет трусить Украину минимум 4 дня. После этого ожидается еще один геомагнитный шторм.
магнитная буря, погода, солнце
Украину накроет очень сильная магнитная буря / фото: depositphotos.com/ua

Украину накрыла новая магнитная буря. Мощность геомагнитного шторма будет достигать почти 8-ми баллов. Эта буря затянется минимум на 4 дня. Об этом сообщает meteoagent.

Согласно графику, магнитная буря накрыла Украину еще 4 ноября. Тогда ее мощность была на уровне 4 баллов. Однако уже 5 ноября мощность бури резко выросла до почти 8-ми баллов.

6 ноября буря станет немного слабее, ее мощность опустится до 6 баллов и продержится на таком уровне до 7 ноября включительно. Ожидается, что после этого геомагнитный шторм пойдет на спад, но 9 ноября Украину накроет новая магнитная буря.

видео дня
магнитная буря
Украину накроет очень сильная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце произошли 2 вспышки класса С. Специалисты считают, что 6 ноября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 25%. Вероятность вспышек класса Х составляет 5%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 25 солнечных пятен.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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